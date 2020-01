Hong Kong: Policía repele mega protesta de año nuevo de un millón de manifestantes a la fuerza

Después de ocho meses de protestas, los habitantes de Hong Kong recibieron el año con una manifestación masiva en la que al menos un millón de personas tomaron las calles.

Los residentes de la ex colonia británica continúan en su lucha por convertirse en una nación independiente libre de los lazos comunistas de China, y por ende, se evidenció la más grande concentración de personas en un día que se haya visto en la isla: un millón de manifestantes.

[2136 Causeway Bay] #HongKongPolice ripped off LegCo lawmaker Hui Chi-fung’s goggles in order to pepper spray him in his eyes.#HongKongPolice are just a bunch of violent goons.#DisbandHKPolice, delay no more!#HongKongProtests pic.twitter.com/eWzO1vzjRr — W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 1, 2020

Watch as #HKPolice throws a tear gas at the group of people in a crowded Wanchai! At 0:34 you can see one of them goes on fire, without caring about the people nearby!#StandWithHongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/9maPcmOXM0 — woppa 🎗😷 (@Woppa1Woppa) January 1, 2020

Sin embargo, las protestas también dieron como resultado el uso de la fuerza por parte de la policía de Hong Kong, quienes aprehendieron al menos 400 personas. También usaron gases lacrimógenos.

Los disturbios comenzaron en el distrito de Wan Chai, donde los policías lanzaron los gases lacrimógenos luego de que varios manifestantes arremetieran contra ellos por haber previamente detenido a varios protestantes.

#LIVE: Jan 1 march, which has been outlawed by police in the afternoon, has suddenly turned violent after sundown. Police have suddenly charged on Hennessy Rd and subdued at least 50 protesters. They drop to their knees and raise their hands during the arrest. #HongKongProtests pic.twitter.com/lf4mbuyX6R — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) January 1, 2020

#HKPolice called an abrupt end to the protest at 5:30pm and ordered everyone to leave by 6:15pm. With this many people that’s impossible. And if you’re in Wanchai leaving by MTR, this is one of the reasons why.#StandWithHongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/T94zgdBJy4 — woppa 🎗😷 (@Woppa1Woppa) January 1, 2020

Algunos manifestantes tomaron represalias lanzando cócteles molotov a la policía, pero muchos en la multitud fueron sorprendidos porque se esperaba que la marcha fuera pacífica y la mayoría no usaba equipo de protección.

La policía exigió que los organizadores de la protesta, el Frente Civil de Derechos Humanos, suspendieran inmediatamente la manifestación, pero grandes multitudes continuaron marchando y la policía declaró que estaban participando en una asamblea ilegal.

#HongKongProtests continue into 2020

1 Jan 2020

Cr. Flash Media pic.twitter.com/gYUpLWV15E — Cecil Yuen (@yuen_cecil) January 1, 2020

Aerial view of Victoria Park, Jan 1 2020. There are countless more outside trying to come in#StandWithHongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/9zRt27pmWt — woppa 🎗😷 (@Woppa1Woppa) January 1, 2020

El Frente de Derechos Humanos Civiles publicó un comunicado después de las protestas donde condenaban a la policía por los arrestos innecesarios de 400 protestantes.

“El gobierno ha mostrado su reticencia a escuchar las voces de la masa y ha violado su derecho de reunión. Los hongkoneses no retrocederán y la paz no se reanudará con la brutalidad policial en curso”.

Entre tanto, el presidente chino Xi Jinping, en su discurso de fin de año, reconoció que “la situación en Hong Kong ha sido una preocupación de todos en los últimos meses” y pidió “un ambiente armonioso y estable” para Hong Kong.

Hasta la semana pasada, 6.494 personas habían sido arrestadas desde que comenzó el movimiento en junio, algunas de apenas 12 años, según la policía.

