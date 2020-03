Holanda: Largas filas para comprar marihuana en todo el país ante cuarentena de 2 meses

En los últimos días, y de acuerdo con estadísticas oficiales, los Países Bajos reportó 19 muertes por el coronavirus, lo cual incrementa la cifra de fatalidad en ese país a 43 personas, de un total de mil 705 casos. El país que limita con Bélgica y Alemania, es, además, uno de los más afectados de Europa, superado apenas por Italia, España, Alemania, Francia, Suiza y el Reino Unido. Por esta razón, las autoridades holandesas decidieron aplicar la cuarentena para toda la nación, lo cual establece el cierre de los comercios, a excepción de los establecimientos de alimentos y farmacias.

Sin embargo, a diferencia de las reacciones en otros países como los Estados Unidos — donde los pobladores arrebataron el papel higiénico de los comercios — los holandeses hicieron cola para comprar marihuana.

Recordemos que, en los Países Bajos, la marihuana y otras drogas son perfectamente legales cuando se trata del consumo personal y la venta de cannabis es permitida en expendios registrados de narcóticos, como lo son los coffee shops. En por esta razón que, desde que la ministra del departamento de educación, cultura y ciencia de Holanda, Ingrid van Engelshoven, anunció que los holandeses tenían hasta el domingo a las 6:00 de la tarde para comprar todo lo necesario y dar inicio a la cuarentena, los habitantes de su país hicieron largas colas en los coffeeshops para adquirir lo esencial: weed.

The Dutch government decided that shops and bars would be shut down indefinitely from 6pm today because of #coronavirus. At 5:56, at the coffeeshop in my street in Amsterdam, this was the line to buy weed before it closed. At least we dutchies have our priorities in order 😂 pic.twitter.com/kmQ1KpUxuM — Sarah Hijmans (@sarahhijmans) March 15, 2020

The Dutch government has ordered all bars/restaurants/gyms/schools/etc to be closed from 6 PM tonight till April 6th so people are lining up for…..weed. pic.twitter.com/KCpJcmD8Hz — Spanky McDutcherson 🔸 (@thatdutchperson) March 15, 2020

The government announced that all shops including coffeeshop will be closed for the next three weeks and people were out on the street to get the last minute weed supply lmao Dutch priorities 😆 pic.twitter.com/mfTQwL9tVc — Kak Long (@SpongeBobCatz) March 15, 2020

Coffeeshop (weed shop) closing in 20 minutes so people are queueing. #LockdownNL



Better than queueing for a gun store. pic.twitter.com/M48f8Hd9It — Danny van Kooten (@dannyvankooten) March 15, 2020

dutch gov has announced all cafés, clubs, restaurants, schools and gyms to close until april 6th as of this evening, so here’s queues of ppl trying to buy enough weed to last til then pic.twitter.com/3eIKA2hSru — Maggy (@maggyvaneijk) March 15, 2020

So within minutes of the Dutch government announcing the country will go into #COVIDー19 lockdown, the people of The Netherlands rush to make their final important purchases. This leads to massive queues outside of the stores that sell…



Weed.



Oh, Holland…#Coronavirusnl pic.twitter.com/Wn6IQYHJ3r — Emma Coolen (@emmacoolen24) March 15, 2020

Las ciudades holandesas más pobladas, tales como Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, La Haya, entre otras, fueron aquellas donde se evidenciaron las filas más largas para comprar marihuana. Sin embargo, de acuerdo con usuarios de redes sociales tales como Instagram y Twitter, las aglomeraciones para adquirir weed se registraron en toda la nación.

Vale resaltar además que la euforia de la gente para adquirir el narcótico va en contra de las instrucciones del Ejecutivo nacional, especialmente luego de que Bruno Bruins, el ministro de Salud, recomendó “no acaparar” y además, están prohibidas las concentraciones de personas.

While the rest of the world fights for toilet paper, the entire Dutch population decides to stock up on weed after they announced that weed shops will be closing pic.twitter.com/W7UQjrNDSK — Jen Hobson (@JennnHobson) March 15, 2020

The Italian and Spaniards sing on balconies, the Dutch ran to #coffeeshops to get weed for the next weeks #Coronavirusnl #COVIDー19 https://t.co/bUhMUxIzq8 pic.twitter.com/2eWM8FLE1x — Kamran Ullah (@KamranUllah) March 15, 2020

The Dutch government effective immediately closed all the HORAC stores which includes the weed coffee shops



You thought the lines at the supermarket were long? Wait till you see these ones lmao pic.twitter.com/NYvGvJNeDp — Alex the ginger (@Runyx_) March 16, 2020

the whole country basically goes on lockdown tonight and all dutch ppl rush out to buy WEED pic.twitter.com/riGHTPvkF5 — lau (@hausofIau) March 15, 2020

“Durante quizá los próximos dos meses no podremos conseguir algo de marihuana, así que sería bueno tener al menos un poco en la casa”, fueron las declaraciones de Jonathan, un consumidor residente de La Haya, quien habló con la agencia AFP. “Fue una locura. Nunca había visto nada así aquí antes”. Entre tanto, Dee, un consumidor de Amsterdam, declaró lo siguiente:

“Vine aquí porque aprendí que todo se cerrará durante las próximas semanas… Básicamente estoy pensando que en algún momento me quedaré sin ideas sobre qué hacer en casa”.

El el cierre de varios negocios, así como de las escuelas, culminará el 6 de abril, pero se espera que pueda extenderse. Sin embargo, los habitantes deberán quedarse en casa por más tiempo (dos meses) hasta que el gobierno lo decida. Es, sin duda, una de las cuarentenas más largas impuestas por un país europeo para afrontar las consecuencias del coronavirus.

