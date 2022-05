“Heartstopper”: La playlist del soundtrack de la serie va a enamorarte y a querer ser tu yo más auténtico con CHVRCHES, Beabadoobee, girl in red y más

Desde hace varios días, la serie Heartstopper ya está en Netflix, y lo cierto es que se ha convertido en una de nuestras favoritas de este año. La serie de 8 episodios protagonizada por Kit Conner y Joe Locke en donde sus personajes, Nick y Charlie se enamoran, ha sido muy catártica para los jóvenes queer, con una experiencia positiva en cada episodio. Parte de esa experiencia es la música contemporánea y vibrante que escuchamos en cada uno de los capítulos, así que, ¿por qué no preparar una playlist con la que podamos escuchar la música del show todo el día?

Una de las cosas que más nos gusta de la banda sonora es la relevancia de las letras en cada escena: Durante un montaje de Elle en la escuela de chicas Higgs, oímos girls de girl in red; cuando Nick intenta averiguar su identidad sexual, oímos My Own Person de Smoothboi Ezra; y cuando Tara y Darcy se besan, oímos Flirting With Her, de Sir Babygirl. Además, no podemos olvidar el tema Why Am I Like This de Orla Garland, porque el lema de Nick y Charlie en los libros originales de Alice Osman es, “¿por qué somos así?” cada vez que se dan cuenta de lo tontos que son.

Publicidad

Vale la pena destacar que muchas de las vibras de Heartstopper se deben a las composiciones originales de Adiescar Chase, quien se encargó de escribir toda la música incidental en el show, cada vez que se escucha una canción instrumental, es de Chase. Pero además de su maravilloso trabajo, también podemos escuchar algunos temas de varios artistas, como Baby Queen, beabadoobee, CHVRCHES, Maggie Rogers, girl in red y muchos más. Así que no esperes más y enamórate de nuestra playlist, que puedes escuchar a continuación.

Escucha nuestra playlist con las canciones de la primera temporada de Heartstopper a continuación.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?