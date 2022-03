HBO estrena el tráiler del documental de Tony Hawk, “Until The Wheels Fall Off”

Esta semana, la leyenda del skating Tony Hawk ha sido noticia luego de que se rompiera el fémur en un accidente de skateboarding. Hawk, de 53 años, compartió los detalles de su lesión, incluyendo fotos de sus radiografías, y compartiendo en Instagram que el proceso de su recuperación será bastante duro, pero que no le impedirá volver a la patineta. “He encontrado mi sentido de propósito y he forjado mi identidad a través del skating, y eso alimenta mi salud mental inmensamente”, dijo Hawk. “He dicho muchas veces que no dejaré de patinar hasta que sea físicamente incapaz. Volveré… quizá no a pleno rendimiento, pero ya me resigné a esa idea hace años, cuando me acerqué a la ‘mediana edad’. Gracias a mi familia, que me apoya incondicionalmente y es tolerante, y a todos ustedes, por el amor y el apoyo que me han brindado a lo largo de los años; no estaría aquí sin ustedes. Nos vemos en el otro lado”.

Durante décadas, el nombre de Hawk ha sido prácticamente un sinónimo de skateboarding, y tras décadas en las que ha ganado montones de competiciones, inventado trucos, protagonizado una franquicia de videojuegos y mucho más, podremos finalmente darle un vistazo más cercano a la vida y la carrera de Tony Hawk, que reciben el tratamiento documental en el trailer de Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off, que sigue a Hawk desde que era un niño que asombraba al mundo con sus habilidades con la patineta hasta que se convirtió en uno de los deportistas más famosos e influyentes del mundo. Se espera que el proyecto, dirigido por Sam Jones, haga su debut mundial en el Festival de Cine SXSW de este año.

La sinopsis dice así: “Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off es una mirada amplia y definitiva a la vida y la carrera icónica de Hawk, y su relación con el deporte con el que ha sido sinónimo durante décadas. Hawk, nacido en San Diego, California, es un pionero del skating vertical moderno y uno de los skaters más influyentes de todos los tiempos. El documental cuenta con un acceso sin precedentes, imágenes nunca vistas y entrevistas con Hawk, y con destacadas figuras del deporte como Stacy Peralta, Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer y Christian Hosoi“.

Tras su paso por SXSW, el documental aterrizará en HBO y HBO Max el 5 de abril. Puedes ver el tráiler a continuación.

