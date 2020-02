“Halston”: Ewan McGregor se convierte en el icónico diseñador de moda en este primer teaser

Sin duda alguna, uno de los productores televisivos más ocupados del medio es Ryan Murphy: no solo tiene a su cargo American Horror Story, American Crime Story, Pose y The Politician (por tan solo nombrar algunos), sino que ahora reveló el primer adelanto de su próximo proyecto, una serie inspirada en el diseñador de modas norteamericano Roy Halston Frowick, mejor conocido como Halston, quien ayudó a definir el estilo de los años 70.

Murphy dejó caer el clip en un post en su cuenta de Instagram, y aunque “es solo Ewan McGregor vistiendo ropa fantástica en un video musical para Love Is the Drug” de Roxy Music, no deja de ser una gloriosa pieza de arte que ya nos tiene queriendo ver lo que nos espera.

McGregor interpretará a Halston, y la miniserie contará con un reparto de apoyo que incluye a Rebecca Davan como Elsa Peretti; Krysta Rodríguez como Liza Minnelli, y Rory Culkin como Joel Shumacher. A todos podemos verlos en el clip.

En el post, Murphy escribe: “Después de 20 años de giros y vueltas, la serie limitada HALSTON, protagonizada por el fantástico Ewan McGregor, comenzó a producirse hoy. Estoy muy orgulloso de nuestro director y líder Dan Minahan, y de Christine Vachon de Killer Films. Estoy encantado de producir este gran y significativo programa con ellos, acompañado de Alexis Martin Woodall y Pamela Koffler“.

Si bien recordamos, Halston se destacó por sus diseños sexy pero sofisticados que encajaban perfectamente en la pista de baile de la discoteca Studio 54 de Nueva York y en la alfombra roja de los estrenos de películas, logrando una multitud de famosos clientes de alto perfil como Anjelica Huston, Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Lauren Bacall, Bianca Jagger y Liza Minnelli.

Para 1973, Halston había vendido su compañía, pero mantuvo el control creativo como el diseñador principal, pero 10 años después la marca fue adquirida por otra compañía y el diseñador fue perdiendo el control creativo de la marca hasta que tuvo que retirarse, cerrándola definitivamente en 1990, año en el que el mismo Halston falleció a los 57 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el SIDA.

Aunque probablemente tendremos que esperar hasta el final del año para ver el show, es una buena apuesta que valdrá la pena la espera. Si lo dudan, solo deben darle un vistazo al teaser publicado por Murphy:

