“Habbo Hotel”: Revive el website que te permite salir de fiesta desde casa durante la cuarentena

Estas cuarentenas a causa del COVID-19 serán difíciles para todos, pero en especial para las personas extrovertidas a quienes les place estar de fiesta constantemente. Es por eso que las personas más dinámicas que manejan con destreza las realidades virtuales han retornado nuevamente el habito de ir a fiestas por Habbo, una plataforma en linea que se estrenó a nivel mundial en el 2000 y que ahora cuenta con más popularidad que nunca.

Habbo tiene distintas etapas y la que se ha vuelto más popular en Chile y América Latina es Habbo Hotel, donde las fiestas se han tornado legendarias por la cantidad de personajes virtuales que asisten, a tal punto que para estos encuentros virtuales se requieren listas de espera.

Yo: oye cachaste que están haciendo salas de discoteque de conce en habbo hotel?

Hermano: y te cobran entrada?



JAJAJAJAJAAAJAJAJAJA



Yo: no aweonao te teni que poner en lista hasta antes de las 1:00am — Ignacio Ortiz (@ortiznach) March 20, 2020

Cuaderno de bitácora: ¿Cuarto? ¿Quinto? día de cuarentena. Me acabo de hacer Habbo Hotel. pic.twitter.com/GkVnGwIGkZ — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 🍓 (@Apolarleaburres) March 16, 2020

Al estilo propio de Black Mirror, las personas que quieran ser parte de este fiesteo online que permite relacionarse con varias personas y explorar diversas salas, deberán registrarse en la página de Habbo.

Claro está que este sitio virtual no está libre de controversias. De hecho, en varios países, tales como Dinamarca, Noruega, Suecia y Japón fue cerrado en 2015 por su contenido presuntamente pornográfico. Además, la participación de menores de edad lo convirtió, en un tiempo, en un sitio frecuente de pervertidos. No obstante, varios de estos individuos fueron arrestados y ahora el sitio web cuenta con reglas más exclusivas y estrictas, es decir, siempre y cuando los visitantes sean adultos concientes de lo que hacen, no debería haber ningún tipo de problemas.

Otras plataformas virtuales de fiestas también se han vuelto populares. Tal es el caso de House Party, una aplicación que rápidamente se llena de visitantes y miembros fijos.

