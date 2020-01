“Guns Akimbo”: Daniel Radcliffe está atrapado en un juego mortal con manos de pistolas en este demente trailer

Además de Robert Pattinson, podríamos decir que Daniel Radcliffe es el actor de la saga de Harry Potter con la carrera más hasta ahora: parece que no le tiene miedo a ningún papel, por más bizarro que sea, pues ya lo hemos visto como un cadáver flatulento en Swiss Army Man; como un adolescente sexualmente atraído por un caballo en Equus, y en la comedia Trainwreck como un extraño paseador de perros. Pero la próxima película de Radcliffe parece ser lo que sucedería si Sion Sono, Edgar Wright y Quentin Tarantino se unieran para crear un thriller de acción y comedia: se llama Guns Akimbo, y créannos, necesitan ver este trailer.

En el mundo de la estridente película de acción independiente de Jason Lei Howden, la Internet está obsesionada con un videojuego de la “vida real” llamado Skizm, en el que se selecciona gente al azar para luchar hasta la muerte con armas y vehículos reales. El troll holgazán Miles (Daniel Radcliffe) disfruta de los combates de Skizm, que son básicamente como ver cualquier Battle Royale de Fortnite, pero con un mayor número de muertes en el mundo real. Pero sin saberlo, es seleccionado para el juego: un grupo de hombres llega a su apartamento, lo golpean brutalmente, le ponen pistolas en las manos y lo secuestran para que participe.

Cuando decimos que le ponen pistolas en las manos no es lo que piensas: Miles debe luchar por su vida con las pistolas atornilladas a sus manos, y se le informa que va a morir a menos que mate a la actual campeona de Skizm, la invicta Nix (Samara Weaving). Es como Mortal Kombat, pero con mucha más sangre, caos y manos armadas, además de Daniel Radcliffe tratando de averiguar cómo ponerse los pantalones sin dispararse en la ingle. Es como una fantasía de venganza contra los trolls en línea en todas partes, excepto con la posibilidad de un arco de redención, y con mucha comedia física. Involucrando manos de pistola.

El enérgico tráiler tiene un tono parecido al de The Purge, pero parece que tendrá un toque más cómico. Hasta donde podemos decir, no hay una diferencia discernible entre consumir cocaína y ver este tráiler, pero el tráiler es definitivamente más barato. Además de Radcliffe y Samara Weaving, la estrella revelación de Ready or Not, el elenco cuenta con Ned Dennehy y más. La película llega a los cines el 5 de mayo. Prepárense para ver el francamente demente adelanto a continuación:

