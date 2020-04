Guillermo del Toro comparte su lista de recomendaciones de cine, TV y literatura para la cuarentena

El cineasta mexicano que conquistó los Premios de la Academia en el 2018 con el largometraje The Shape of Water (2017), Guillermo Del Toro, está bajo confinamiento social al igual que la tercera parte del mundo, debido a la pandemia global de COVID-19. Y, al igual que muchos otros cineastas, como Pedro Almodóvar, ha dejado de lado los proyectos cinematográficos — temporalmente — para dedicarse a revivir sus películas y series favoritas. Por ende, Del Toro enumeró una lista de filmes y programas de televisión que recomienda para mirar durante la cuarentena.

1/3 Alright- here we go- just a few ideas: I hope this can be about things we love. Not about things we hate or things we are weighed down about. We cannot answer questions out in the open but please read and respond to each other as much as possible.