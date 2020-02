Grimes comparte su rutina de belleza con maquillaje “demoníaco” incluido

Si bien ya estamos acostumbrados a ver a Grimes con un maquillaje vanguardista que encaja con su estética futurista y sci-fi, la cantante de 31 años decidió cambiar un poco las cosas con un tutorial de maquillaje de Vogue publicado esta semana.

El clip comenzó con Grimes dándonos una rutina sencilla de belleza paso a paso, y empezó limpiando su rostro y rociándolo con un spray facial. “Después de hidratarme, rociar, suelo usar esta esencia coreana. Me ha ayudado mucho a tratar los problemas de la piel del embarazo”, dijo. “No sé si a todo el mundo le pasa esto, pero cuando quedé embarazada, mi piel se puso súper roja y se cubrió constantemente de cosas… maquilarse es mucho más difícil cuando se está embarazada por alguna razón”.

La cantante también compartió algunos consejos interesantes. “Me gusta el maquillaje sucio. No me quito el maquillaje de los ojos, solo dejo que se me caiga”. También reveló que le gusta tomar un camino poco convencional cuando se trata de la belleza, admitiendo, que le gusta tener bolsas bajo los ojos: “me gusta tener un aspecto aterrador… me gusta cómo se ve todo demoníaco”.

Al fin y al cabo, dice, no es una Kardashian. “Me gusta mucho el maquillaje de las Kardashians, me gusta su aspecto. Es obviamente algo neandertal, donde solo te gustan los ojos grandes, los labios y el contorno, pero no me queda bien. Me gusta el aspecto de ser bonita pero devastada por la guerra”.

Como era de esperar, la rutina de maquillaje de Grimes viene completa con glitter biodegradable y dibujos a mano libre sobre la frente con delineadores líquidos en negro y rojo. Como ella lo describe, “es menos sobre la zona de belleza y más sobre la zona rara”. Dale un vistazo a la rutina completa de maquillaje de Grimes a continuación.

