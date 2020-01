Grammys 2020: Los 11 mejores momentos de una noche llena de emociones y récords

Llegamos a otro año, a otra temporada de premios, lo que solo indica una cosa: otra noche de Grammys. La noche más importante de la música regresó este 2020 con la 63ª entrega anual de los premios a la mejor de la música, que se perfiló como una batalla entre algunas de las personalidades más memorables del mundo del espectáculo del año pasado, desde Lizzo, la adolescente y próxima cantante de James Bond, Billie Eilish, hasta la superestrella de Old Town Road, Lil Nas X.

Vale la pena destacar que también es un momento tumultuoso para la Academia de la Grabación, cuya ex Presidenta y CEO, Deborah Dugan, fue destituida menos de dos semanas antes de la ceremonia. Hace pocos días, la Academia publicó una declaración oficial que mencionaba “una acusación formal de mala conducta” contra Dugan, mientras que otros declararon que su destitución tenía el olor de un “golpe”. Dugan, que asumió el cargo en agosto, fue la primera mujer en ocupar el cargo, y fue sido muy activa en la adopción de medidas concretas para aumentar el número de miembros y la representación femenina. En una demanda contra la academia, Dugan acusó a la organización de seximo, racismo y corrupción en su proceso, y pase lo que pase en los Grammys, la Academia de la Grabación tiene un largo camino por delante para abordar estos y otros temas.

Los Grammy 2020 se celebraron en el Staples Center de Los Ángeles, y Alicia Keys regresó como anfitriona después de ocupar la posición el año pasado. Keys es una asidua de los Grammy, habiéndose llevado a casa 15 premios a lo largo de su carrera hasta ahora. Inevitablemente, después de la noticia del sorpresivo fallecimiento de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, buena parte de la noche estuvo llena de detalles y tributos al atleta de 41 años de edad, pero tal como dijo Keys, la noche también fue dedicada al poder sanador de la música.

Sin duda alguna, la gran ganadora de la noche fue Billie Eilish, quien se llevó un total de cinco premios, incluyendo los cuatro más importantes de la noche: Canción del Año, Mejor Nuevo Artista, Álbum del Año y Grabación del Año. Lizzo se llevó el galardón al Álbum urbano Contemporáneo y Mejor Performance Pop individual, mientras que Lil Nas X lo ganó para dúo/grupo; Tyler, The Creator ganó como Mejor Álbum de Rap; Cage The Elephant el Mejor Álbum Rock; Vampire Weeknd el Mejor Álbum Alternativo, y Anderson .Paak se llevó el galardón a casa por el mejor Álbum de R&B.

A continuación, los dejamos con 11 de los mejores momentos de la noche de los Grammys.

1. Lizzo comenzando el show on fire

"Tonight is for Kobe." @Lizzo kicks off the #Grammys with a tribute to Kobe Bryant https://t.co/norpH2WJuw pic.twitter.com/iPyBPLmrJ9 — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Con las palabras “esto es para Kobe”, Lizzo comenzó la noche con un listón alto y un performance encendido en donde interpretó sus temas Cuz I Love You y Truth Hurts sobre el escenario de los Grammys, acompañada de bailarinas de todas formas y tallas, y por supuesto, su infaltable flauta. Al terminar, fue recibida con una ovación de pie mientras la artista sonreía y saltaba de felicidad.

2. El homenaje de Alicia Keys y Boyz II Men a Kobe Bryant

Watch Alicia Keys and Boyz II Men Sing "It's So Hard to Say Goodbye" in honor of Kobe Bryant at the #GRAMMYs https://t.co/02XQuLe0cB pic.twitter.com/yA1hohfbhy — Variety (@Variety) January 27, 2020

Sin duda alguna, las referencias a Kobe Bryant no pudieron faltar, en especial durante un show en que se realizó en el hogar de los Lakers, el Staples Center de Los Ángeles. “Estamos literalmente parados y con el corazón roto en la casa que Kobe construyó” fue lo que dijo Alicia Keys al salir al escenario, mientras relataba que nadie esperaba tener que comenzar la noche de los Grammy con una tristeza tan grande por la pérdida del ícono del baloncesto. Como homenaje, llamó al escenario a Boyz II Men para interpretar un segmento del conocido track It’s So Hard To Say Goodbye, de 1991.

3. El caos creativo de Tyler, The Creator

Sabíamos que lo que iba a hacer Tyler, The Creator en el escenario de los Grammys iba a ser fuera de lo común, pero lo que realizó en la tarima fue pura energía caótica: acompañado de Boyz II Men, un ejército de clones de IGOR (que nos recordaron al show de Eminem en los VMAs hace 20 años) y llamas por todas partes, Tyler cantó segmentos de Earthquake y New Magic Wand antes de hacer vibrar (literalmente) las cámaras y lanzarse de espaldas al vacío mientras todo se incendiaba su alrededor. ICONIC!

4. Usher y FKA twigs rinden tributo a Prince

FKA Twigs makes an incredible entrance to join Usher for the #GRAMMY's tribute to Prince pic.twitter.com/zRfkMKSBYR — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 27, 2020

Como adelanto de un especial qeu la Academia de Grabación le dedicará al inmortal Prince, Usher y FKA twigs se encargaron de rendirle un pequeño tributo en el escenario de los Grammys con un performance de Little Red Corvette, When Doves Cry y Kiss, en el que también participó la colaboradora de Prince, Sheila E. Sin embargo, FKA twigs solo se dedicó a bailar, incluyendo un poco de pole dancing. ¿Nadie sabía que también podía cantar? Hmmm.

5. El comeback de Ariana Grande

Con un gran vestido negro, guantes, y acompañada de una orquesta sinfónica, Ariana Grande hizo su gran regreso a los Grammys interpretando su tema Imagine antes de que los sonidos del trap de su sencillo Seven Rings comenzaran a sonar. Allí hizo un cmabio de ropa rápido antes de moverse a un escenario que imitaba el set del video del tema, cubierta de luces rosa de neón y acompañada de un crew de bailarinas. Para cerrar: el sencillo thank u, next.

6. Yeehaw!

ORVILLE PECK AND LIL NAS X pic.twitter.com/sRF9M2JXog — Liz Lucy (@littlelizlucy) January 27, 2020

Como siempre, la alfombra roja fue uno de los mejores lugares de la noche; y si bien gente como Billy Porter y Ariana Grande se robaron muchas de las miradas, nuestros favoritos fue el dúo de Orville Peck y Lil Nas X, que le dieron a sus looks de vaqueros un toque queer, rebelde y muy brillante. Yeehaw!

7. Billie Eilish + FINNEAS = Perfección

El debut de Billie Eilish en los Grammys fue simple pero poderoso: acompañada al piano de su hermano, productor y colaborador más cercano, FINNEAS, la ganadora de la noche interpretó el tema when the party’s over cubierta con un outfit blanco Gucci, demostrando que no hace falta un show gigante para demostrar tu talento. Fue perfecto.

8. Lil Nas X + BTS + Diplo + Billy Ray Cyrus + Mason Ramnsey

🎥 Old Town Road com Lil Nas X e @BTS_twt ✨



cr. blackxagustd



pic.twitter.com/i3j0vz2PBW — STIGMA BRASIL (@stigmabrasil) January 27, 2020

Sin duda uno de los performances más esperados de la noche era el de BTS, en calidad de acompañantes de uno de los artistas más nominados: Lil Nas X, quien interpretó su hit Old Town Road (en playback, vale la pena acotar) acompañado del septeto coreano, Billy Ray Cyrus, Diplo, y hasta al viral yodeling boy de Walmart, Mason Ramnsey. Con un rápido cambio de vestuario casi salido de la trilogía de Blade, cerró su presentación junto a Nas y su próximo single, Rodeo.

9. El emotivo regreso de Demi Lovato

Demi Lovato just gave one of the most powerful #GRAMMYs performances in recent memory pic.twitter.com/0cX2A5ZMg4 — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) January 27, 2020

Año y medio después de la sobredosis que casi le quita la vida, Demi Lovato volvió al mundo de la música con Anyone, una balada confesional que escribió algunos días antes del incidente. En la canción, lanzaba un grito de auxilio por la situación en la que se encontraba. Le tomó un par de intentos comenzar a cantar, pero valió la pena: pese a las lágrimas y una voz que se le rompió varias veces, Demi dio un performance poderoso que finalizó con una ovación de pie. Welcome back, Demi.

10. Rosalía aflamencada

Pure art, this is just a small piece of how much talent lies behind this album.🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @rosaliavt #GRAMMYs pic.twitter.com/L7LrW8ZSVW — 𝓜𝓪𝓽𝓽𝓮𝓸 🦂 (@rosaliavtitalia) January 27, 2020

Con su nuevo sencillo Juro Que, Rosalía se apropió del escenario de los Grammys, demostrando todo su poderío vocal en clave de flamenco con un look color blanco lleno de flecos que se movían al ritmo de su posterior coreografía de Malamente, que sigue sonando tan bien como el primer día.

11. Billie Eilish gana Canción del Año, Mejor Nuevo Artista, Álbum del Año y Grabación del Año

Billie Eilish se encargó de hacer historia en los Grammys convirtiéndose en tan solo la segunda artista en la historia de los premios en hacer una barrida con los cuatro premios más importantes de la noche: la última vez que esto pasó fue en 1981 con Christopher Cross, y de más está decirles que nadie ha logrado esta hazaña con apenas 18 años de edad. Durante esas 4 victorias subió al escenario con su hermano FINNEAS, agradeciendo brevemente a su familia, su disquera, y sobre todo, a sus fans. ¡Felicidades, Billie!

