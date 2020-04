Gaspar Noé habla sobre la cuarentena, el cine y su remake de “2001: A Space Odyssey”

Todo aquel que esté familiarizado con la filmografía de Gaspar Noé, sabe que este es un director que se ha hecho un nombre en la industria debido a su trabajo único y hasta cierto punto retorcido, que viene de una de las mentes más brillantes del cine moderno.

Desde el viaje psicodélico que es Enter the Void o el caos cerebral en un recorrido caótico que es Climax, pasando por la fascinante saga de Love, cuesta mucho ponerle etiqueta al trabajo del director argentino que reside en París, que sencillamente podemos resumirlo a original. Sin embargo, esta originalidad no es el del gusto de todo el mundo, lo que lo convierte también en uno de los directores más polarizantes de la actualidad.

Actualmente el director se encuentra como el resto del mundo bajo el confinamiento el cual ha sobrellevado leyendo ensayos, soñando o viendo tres “buenas películas” cada día. Sin embargo, la cuarentena no ha sido impedimento para Noé que le ofrezca consejos a quienes quieran seguir sus pasos, algunas recomendaciones que se hubiese hecho así mismo mucho más joven y más.

En una entrevista reciente para Dazed, Gaspar comentó que de ofrecerse un consejo a su versión más joven sería que siguiera haciendo exactamente lo mismo, pero que gastara menos tiempo y energía buscando posters y libros en eBay. En el caso de las personas que desean tener una carrera en el cine, Gaspar los instó a escuchar y a ver el trabajo de sus ídolos, no el de sus maestros”.

Noé comentó con respecto a su arte que para él es importante que los espectadores desarrollen una conexión absoluta con los personajes, es precisamente ese factor lo que hace que una historia sea exitosa. En este sentido, el director comentó que la vida es su constante fuente de inspiración para crear sus historias a partir de las vivencias que experimentan en sus realidades.

En esa misma entrevista, Noé habló sobre 2001: A Space Odyssey y cómo se vería una nueva versión de su película favorita, teniéndolo a él en la silla del director:

“2001: A Space Odyssey es tan perfecta que la única manera no-suicida de hacer un remake es que se haga completamente distinta: a) en blanco y negro, b) en 3D o c) con marionetas en lugar de actores. Por cierto, hay una excelente adaptación al comic de la cinta realizada por Jack Kirby, pero nadie puede llegarle al poder de la película. Las únicas películas que me aventuraría a realizarle nuevas versiones son aquellas en las que la historia o el concepto narrativo sobrepasaron al hecho cinematográfico en sí”.

Al igual que otros reconocidos directores, Noé ofreció algunas recomendaciones de películas para todos los cinéfilos y aquellos que no lo sean, a quienes invitó a redescubrir algunos clásicos como Warning Shadows (1923) de Arthur Robinson, The Ballad of Narayama (1958) de Keisuke Kinoshita y Threads (1984) de Mick Jackson.

