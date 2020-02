¿FKA Twigs y Matty Healy están saliendo?

Bueno, parece que tenemos una new couple alert: si nuestros ojos no nos engañan, parece que FKA twigs y Matty Healy de The 1975 andan saliendo. Los rumores comenzaron a rodar desde finales del año pasado, cuando se les vio juntos por Londres, y se reafirmaron el mes pasado cuando se les vio con la familia de Matty en la DragonCon de RuPaul realizada en enero en la capital británica.

¿Dónde están los receipts? Acá les dejamos un video:

fka twigs and matty healy are really dating I'm screaming pic.twitter.com/8MJKn9GFeb — cate (@lacatex) January 16, 2020

Ahora, parece que la cosa va en serio, pues ayer estuvieron juntos en los premios NME, en donde The 1975 obtuvieron el Premio a la Innovación, y FKA twigs ganó el galardón a la Mejor Artista Solista Británica. Nada mal, ¿no? Matty publicó el día de hoy una fotografía en su Instagram en donde se ve a twigs sentada en su pierna y que destacamos al tope de esta nota.

Si bien recordamos, FKA twigs estuvo saliendo durante unos tres años con el actor Robert Pattinson (con quien incluso estuvo comprometida antes de terminar), y también se le relacionó con Shia LaBeouf. Por su parte, Matty Healy estuvo de novio con la modelo Gabriella Brooks, que luego de terminar con él ahora anda con el actor Liam Hemsworth después de su divorcio con Miley Cyrus. Qué complicado.

En todo caso, les deseamos muchas felicidades, y si las cosas no salen bien, pues que al menos escriban excelentes canciones sobre la ruptura.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?