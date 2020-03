Fiona Apple reveló que una noche “insoportable” de cocaína con Quentin Tarantino la hizo dejar la droga

Si hay algo que nos imaginamos puede catalogarse como Una Experiencia Inolvidable (así, con mayúsculas) debe ser estar en una habitación con Quentin Tarantino después de que inhale algunas líneas de cocaína de la mesa de café. En la entrega de premios NYFCC a principios de este año, Brad Pitt presentó al director revelando que era “el único tipo que conozco que necesita cocaína para dejar de hablar”, así que la energía caótica del cineasta debe ser intensa.

Si necesitan otra historia de Tarantino para su arsenal, les contamos que en un reciente perfil de The New Yorker de Fiona Apple, en el que la artista habla del lanzamiento de su nuevo álbum, la cantante también compartió una anécdota en la que afirma que estar en una habitación con Tarantino y su ex, el también cineasta Paul Thomas Anderson, es la razón por la que dejó de consumir cocaína hace algunos años.

En el perfil, la revista cuenta que “Apple no se considera una alcohólica, pero durante años bebió vodka sola, todas las noches, hasta que se desmayaba. Cuando pasaba por el congelador, tomaba un sorbo; para ella, el primer paso hacia la sobriedad era simplemente ser consciente de ese impulso”, y que ya había dejado la cocaína hace años, después de pasar “una noche insoportable” en la casa de Tarantino, escuchándolo a él y a Anderson presumir de sus logros.

“Todo adicto debería encerrarse en un cine privado con Q.T. y P.T.A. volados de cocaína, y no querrán consumirla nunca más”.

Fiona salió con el cineasta de Boogie Nights en 1997 y a principios de los años 2000. Los dos consumían cocaína y éxtasis juntos, y Apple luego afirmó que el director tenía un temperamento vicioso que finalmente lo llevó a tirar una silla al otro lado de la habitación después de perder el Mejor Guión Original en los Premios de la Academia de 1998. La cantautora lo llamó en el perfil “fríamente crítico” y “despectivo”, y describió su relación con él como “dolorosa y caótica”.

También compartió detalles del tiempo que ella y su banda pasaron en los estudios Sonic Ranch en Texas, donde un miembro de la banda “comió accidentalmente veneno de serpiente”, y Apple vio la película Whiplash luego de consumir hongos alucinógenos.

En la entrevista, Apple también detalla que ya terminó de grabar su nuevo LP, Fetch the Bolt Cutters, y que será lanzado en algún momento de este año. Agregó que el disco incluirá el track On I Go, en donde la acompañará Cara Delevingne. No confirmó si esa esperada colaboración con Lil Nas X se incluirá en la producción.

