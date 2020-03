Filipinas: Descubren brote de gripe aviar que podría contagiar a humanos

Pese a que las autoridades sanitarias del mundo aún no logran contener el esparcimiento del Covid-19, un nuevo brote de gripe aviar H5N6 amenaza con contagiar a más humanos. Este virus que, aunque no es nada nuevo, se reportó en febrero de este año en Filipinas, se descubrió luego de realizarse una serie de muestras en codornices vivas de una granja, ubicada en la ciudad de Nueva Ecija, municipio local de Jaén.

La información salió a la luz el 13 de marzo, luego de que 1500 de un total de 15 mil aves murieran repentinamente. William Dar, secretario del Departamento de Agricultura de Filipinas, señaló que “la influenza aviar altamente patógena es una enfermedad de las aves de corral que puede afectar a los humanos”.

I know that people are distressed over the COVID-19 pandemic, but contrary to Philippines’ DA Chief’s statement, the H5N6 Avian Influenza A (Bird Flu) has 24 lab-confirmed human cases as per Feb 7, 2020 report from WHO WPR, with reported seven human deaths from China since 2014. https://t.co/iWYBOJ8MmK pic.twitter.com/jli6n3Yb9e — Niccolò (@ncbmar) March 16, 2020

Certain bird flu strains, particularly HPAI ones, are known to be transmissible to humans through various means such as “flapping of wings” when exposed to sick or infected birds.



To date, only China has reported a bird-to-human transmission of the H5N6 strain. They all survived — Jasper Emmanuel Y. Arcalas (@jearcalas) March 16, 2020

The highly-pathogenic H5N6 avian influenza or bird flu — which could potentially affect humans — has been detected in a barangay in Jaen in Nueva Ecija, the Department of Agriculture (DA) reported on Monday. Published March 16, 2020 10:40am https://t.co/Lff1V7ajaS — The Dude ADOS 🇺🇸 (@_sooths4yer) March 16, 2020

Dar también añadió que “nos gustaría mencionar públicamente y declarar que nosotros, desde el Departamento de Agricultura, confirmamos la detección de H5N6, influenza aviar altamente patógena en Barangay Ulanin-Pitak, Jaén, Nueva Écija”.

“El PVO junto con la oficina agrícola municipal de Jaén, la oficina regional de campo III y el servicio de cuarentena veterinaria llevaron a cabo medidas inmediatas de control de enfermedades para mitigar la propagación del H5N6”.

Adicionalmente, Dar reconoció que el virus aún no ha afectado a los humanos y que a nivel mundial, solamente se han reportado cuatro casos de infecciones en humanos, y que todos ocurrieron en China.

The Department of Agriculture confirms bird flu or the H5N6 avian flu has been detected in Jaen, Nueva Ecija. https://t.co/dXIlHyDZjX — Rappler (@rapplerdotcom) March 16, 2020

While the Phl has yet to eradicate the deadly African swine fever (ASF) that threatens the country’s P260B swine industry, the @DarAgriculture has recorded another outbreak — H5N6 or bird flu in Jaen, Nueva Ecija. It is a highly-pathogenic avian influenza that affects quails. https://t.co/1HkGC7bOP4 — Maria Bernadette Romero (@tribunephl_mbr) March 16, 2020

Dar también aseguró que cualquier peligro fue contenido y que una propagación a humanos es poco probable, debido a la pronta respuesta de las autoridades.

“Siguiendo el manual de procedimientos de protección contra la influenza asiática, un total de 12 mil huevos fueron extirpados quirúrgicamente y enterrados el pasado 14 de marzo”, resaltó Dar. “Posteriormente se llevó a cabo la limpieza y desinfección”.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?