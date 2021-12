Falleció a los 98 años Lucía Hiriart, viuda del dictador chileno Augusto Pinochet

Update 17/12/2021, 12:20 horas: El Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile dio a conocer este viernes el certificado de defunción de Hiriart, señalando que la viuda de Pinochet falleció producto de un paro cardio respiratorio por cardiopatía isquémica. Adicionalmente, el documento señala que la fecha de nacimiento de Hiriart fue realmente el 10 de diciembre de 1923, por lo que falleció a los 98 años y no 99, como se reportó ayer.

Hoy jueves 16 de diciembre se confirmó en Chile el fallecimiento de Lucía Hiriart, la viuda del dictador Augusto Pinochet. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la familia de Hiriart, quienes dieron la noticia de su muerte a los 98 años de edad su casa de Lo Barnechea. De acuerdo con un reporte de Chilevisión Noticias, Hiriart pasó los últimos días con su familia, tras estar durante los últimos años con algunos problemas de salud que causaron que fuera ingresada en más de una oportunidad con cuadros graves.

Hiriart es una de las figuras más controversiales de la política chilena, ya que fue una de las influencias más poderosas de las decisiones tomadas en el círculo más íntimo de un régimen que acabó con la democracia y violó los derechos humanos, y cuyas víctimas y familiares hasta la actualidad exigen reparaciones por los graves daños.

De acuerdo con el obituario publicado hoy por CNN Chile, Hiriart fue conocida como “una de las principales influyentes en la dictadura militar de su marido”. En una entrevista realizada por la Revista Caras en 2013, la periodista Alejandra Matus comentó que sin ella como esposa, es posible que Pinochet hubiera permanecido como fuerza leal al ex presidente Salvador Allende: “El río de la historia no se puede detener. El Golpe iba, porque ya había una conspiración en curso. Pero sin Lucía, Pinochet no hubiera sido el hombre del Ejército: él estuvo hasta el 9 en la tarde con Allende. Creo que sin ella, hubiera tenido más incentivos para permanecer leal, de tal forma que Pinochet pudo ser una víctima de la dictadura como lo fue Carlos Prats”, dijo la periodista.

Durante la dictadura, Hiriart tuvo una estrecha relación con Manuel Contreras, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y tras finalizar el régimen de Pinochet, se le decretó una orden de arresto por el delito de malversación de fondos públicos, crimen por el que obtuvo la libertad bajo fianza; sin embargo, dos semanas más tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló el proceso.

En la última década, Hiriart tuvo menos apariciones públicas debido al deterioro de su salud.

