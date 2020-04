“Fairy Tales”: La nueva serie de Adult Swim transforma los clásicos cuentos de hadas en pesadillas animadas

Si pensabas que los nuevos episodios de Rick & Morty era todo lo que Adult Swim tenía para ofrecer esta temporada, pues hoy te presentamos el trailer de su más reciente serie animada: JJ Villard’s Fairy Tales, en la que los conocidos cuentos de los hermanos Grimm son contados nuevamente con un giro más oscuro, perverso, salvaje, y claro, animado.

La sinopsis oficial del show dice así: “Fairy Tales es una nueva, retorcida y divertida versión de los clásicos cuentos de hadas de los hermanos Grimm como Cenicienta y Blancanieves. El encanto y la belleza de los cuentos originales permanecen, pero ahora han sido actualizados y empaquetados en una bola de cruda, visceral y asquerosa rareza”.

Luego de ver el trailer, podemos decirles que la descripción es bastante apta: Rapunzel usa su largo cabello de forma violenta, mientras Caperucita Roja se roba un helicóptero, y los Siete Enanitos, después de conocer a Blancanieves, amenazan con matarla con hachas. Definitivamente no son los mismos que te leyeron de niño.

Los capítulos tendrán una duración de 15 minutos y contarán cada uno de estos cuentos de hadas con la ayuda de un elenco vocal extraordinario, entre quienes se encuentran grandes talentos del género del terror, como Linda Blair (The Exorcist), Warwick Davis (Leprechaun), Robert Englund (A Nightmare on Elm Street), Corey Feldman (The Lost Boys), Jennifer Tilly (The Bride of Chucky) y muchos más.

JJ Villard’s Fairy Tales se estrena el próximo 10 de mayo a través de Adult Swim. A continuación, el divertido, salvaje y terrorífico trailer.

