Ezra Miller es arrestado por alteración del orden público y acoso en un bar de karaoke de Hawaii

Ezra Miller, protagonista de las franquicias Justice League y Fantastic Beasts, fue detenido el fin de semana tras un incidente en Hawaii. El joven de 29 años, que había viajado desde Vermont para visitar la isla, fue acusado de “alteración del orden público y acoso” en un bar de la ciudad de Hilo, en el lado este de la Gran Isla.

Un comunicado publicado por el Departamento de Policía de Hawaii en Facebook afirma que Miller se había “agitado mientras los clientes del bar empezaban a cantar en el karaoke”. Supuestamente, “empezó a gritar obscenidades”, agarró el micrófono de una mujer que cantaba y “se abalanzó” sobre un hombre que jugaba a los dardos. Al parecer, el dueño del bar le dijo al actor que “se calmara varias veces, sin éxito”.

El propietario del bar llamó al Departamento de Policía de Hawaii por un “cliente que estaba alterando el orden” y los agentes de la patrulla de South Hilo acudieron a la llamada. Miller fue detenido y acusado, con una fianza total fijada en 500 dólares, que el actor pagó y posteriormente fue puesto en libertad.

La detención de Miller se produce antes del estreno de la nueva película de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, en la que interpreta a Credence Barebone. El actor también interpreta el papel principal en la próxima película de superhéroes The Flash. La película se estrenará en 2023, tras ser retrasada por la pandemia.

Miller también protagonizará junto a Ben Affleck, Michael Keaton, Kiersey Clemons y Sasha Calle la próxima entrega de la franquicia Justice League de DC.

