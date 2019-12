“Euphoria”: HBO confirma la segunda temporada para el 2020

La serie revelación del 2019, Euphoria, tendrá una segunda temporada que se estrenará el próximo año, según confirmaron voceros de la cadena de televisión HBO.

La cadena de televisión mostró un nuevo trailer en el que se ven todos los programas originales que tendrán nuevas temporadas el próximo año, incluidos Westworld, Succession y, por supuesto, Euphoria. Si bien HBO no ha confirmado el día en que se estrenará la segunda temporada del programa, definitivamente será en el 2020.

La serie, protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira, Alexa Demie y más, estalló este año cuando se estrenó la primera temporada en junio. El programa sigue a Rue (Zendaya) y sus amigos mientras tratan temas como la drogadicción, la salud mental, las relaciones tóxicas y la sexualidad.

Mira el trailer a continuación:

My favorite thing to do in the world is watch great TV. But watching hype sizzle reels is a close second.



See what’s available to stream now and what’s coming in 2020. pic.twitter.com/mtimMZAwoY