“Eternal Family”: Mac DeMarco estrena el bizarro trailer de su web serie

Mac DeMarco, Jerry Paper y otro grupo de artistas se unieron para un infomercial que nos lleva directo a los 90 por su estilo e imagen, en el que anuncian el lanzamiento de Eternal Family, un proyecto definido como “una experiencia artística y un lugar para las nuevas ideas”.

La membresía para este proyecto tiene un costo de USD $5 al mes o USD $50 al año, con la que se ofrece contenido ilimitado, incluyendo una serie web realizada por DeMarco y tutoriales hechos por Paper para composición de música funk.

También hay una sección un tanto bizarra dedicada a videos de archivo en alta definición para “proyectos personales y comerciales”, así como una sección titulada “old ones”, en la que se encuentran caricaturas vintage, posiblemente curadas por Mac y el equipo.

A través de una reciente publicación en Instagram, Cole Kush (artista 3D y el realizador del video Here Comes the Cowboy de DeMarco) detalló que el 60% de las ganancias mensuales del proyecto serán para los creadores, mientras que el resto serán destinados para operaciones y fondos para continuar creando proyectos interesantes.

“La meta es crear una fuente de ingresos estable y un lugar para desarrollar ideas que puedan producirse que resulten difíciles de vender. Mientras más usuarios mensuales hayan, habrá más fondos para crear más shows y añadir aplicaciones para dispositivos móviles y televisión”.

Te dejamos el video de Eternal Family acá para que lo disfrutes.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?