Estudio revela que el vaping podría ser más peligroso que fumar cigarrillos

El vaping se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de los jóvenes, sin embargo, un estudio reciente afirma que la práctica podría provocar cáncer de pulmón, así tenga o no nicotina o tabaco.

El informe llevado a cabo por científicos de la Universidad de San Francisco, que fue publicado en el American Journal of Preventive Medicine, indicó que los vapers son 1.3 veces más propensos a desarrollar enfermedades como bronquitis crónica, enfisema o asma. Además, afirma que el vaping podría ser aún más tóxico que fumar cigarrillos.

“El uso de cigarrillos electrónicos es un factor de riesgo independiente para la enfermedad respiratoria además del consumo de tabaco combustible”, establece el documento. “El uso dual, el patrón de uso más común, es más riesgoso que usar cualquiera de los dos productos solos”.

