Estudio: Más de 3.000 sustancias químicas potencialmente dañinas se encuentran en los envases y empaques de los alimentos

Un grupo de científicos afirmó esta semana que se han encontrado miles de sustancias químicas potencialmente nocivas en los envases y empaques de los alimentos, los equipos de procesamiento, los recipientes reutilizables y los utensilios de cocina. Los resultados de un estudio citado en la revista Critical Reviews in Food, Science and Nutrition, revelan que solo un tercio de las más de 3.000 sustancias químicas en contacto con los alimentos (también conocidos como FCC) se utilizaban previamente en la fabricación de materiales en contacto con los alimentos (aka FCM), como los envases.

A partir de la investigación, se elaboró una nueva base de datos de 3.240 sustancias químicas potencialmente nocivas con las que todos estaríamos en contacto regular debido al empaquetamiento y envasado de los alimentos que consumimos. Alrededor del 60% de los estudios se centraron en los plásticos, con 1.976 sustancias químicas diferentes detectadas, según la revista.

“Todos los FCC de la base de datos se investigaron por su presencia en materiales en contacto con alimentos o por su propensión a transferirse a los alimentos en condiciones reales, lo que hace muy probable la exposición humana a estas sustancias químicas”, escribieron los científicos, quienes destacaron que los materiales en contacto con los alimentos podrían ser “una fuente de sustancias químicas peligrosas que migran a los productos alimenticios” y la evaluación de las posibles implicaciones para la salud humana “requiere una identificación exhaustiva de las sustancias químicas que contienen”.

El coautor del informe, Pete Myers, fundador del grupo de defensa sin ánimo de lucro Environmental Health Sciences y científico jefe de la organización, dijo que los productos químicos son a veces añadidos a los alimentos intencionadamente por los fabricantes, pero otras veces su presencia es involuntaria, informó The Guardian. El problema es que las sustancias químicas desconocidas acaban en el cuerpo de los consumidores. “Si no sabemos lo que es, no sabemos su toxicidad”, dijo Myers. “La mezcla de sustancias químicas es demasiado complicada para permitirnos regularlas con seguridad”.

El profesor asociado del Departamento de Ciencia, Política y Gestión Medioambiental de la Universidad de Berkeley, Alastair Iles, que no participó en el estudio, afirmó que es probable que muchas de las sustancias químicas no identificadas sean insalubres. “El informe no hace más que subrayar nuestra gran ignorancia en lo que respecta a las sustancias químicas a las que la gente está expuesta cada día”, dijo Iles al diario británico. “Si no sabíamos que había tantas sustancias químicas en los envases, ¿qué dice eso de nuestros conocimientos sobre los riesgos químicos?”.

