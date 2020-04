Estos son los cómics que Marvel liberó de forma gratuita

Si hay algo que podemos decir de Marvel, es que ha sido el salvavidas de la humanidad en más de una ocasión, bien sea en sus cómics, o cuando Loki quiso que una invasión alienígena acabara con la tierra o más recientemente cuando Thanos quiso traer el equilibrio a la vida eliminando a la mitad del universo (que no estamos muy lejos de ello actualmente, en honor a la verdad).

Pero ahora en los tiempos de cuarentena y de distanciamiento social, Marvel vuelve nuevamente al rescate con el anuncio de que dará acceso libre a algunos de sus cómics más icónicos a través del servicio de suscripción de Marvel Unlimited, así lo afirmó la compañía en un comunicado.

“Los fanáticos que se encuentren en distancia social tendrá la posibilidad de un escape a través de el Universo de Marvel y volver a disfrutar de sus historias favoritas en una selección exclusiva, completamente gratis en Marvel Unlimited, comenzando el jueves 2 de abril hasta el lunes 4 de mayo.

La lista de comics que los fanáticos podrán disfrutar la componen: Avengers vs. X-Men, Civil War, Amazing Spider-Man: Red Goblin, Black Panther Vol. 1 by Ta-Nehisi Coates, Thanos Wins by Donny Cates, X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga, Avengers: Kree/Skrull War, Avengers Vol. 1: The Final Host by Jason Aaron, Fantastic Four Vol. 1: Fourever, Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted, Captain America: Winter Soldier Ultimate, Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More

Para poder acceder a ellos, debes descargar la aplicación de Marvel Unlimited para iOS o Android a través de las app stores, hacer click en “Free Comics” en la pantalla. No necesitarás información de pago suscribirte a un periodo de prueba para poder disfrutar de los cómics.

