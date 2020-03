Estás son las 7 películas de Studio Ghibli que llegarán a Netflix en abril

Este es un llamado para todos los fanáticos de Studio Ghibli, les tenemos una noticia que les alegrará la cuarentena y los hará olvidarse del coronavirus. A partir del 1 de abril, siete películas del archivo del estudio estarán disponibles en Netflix a nivel internacional.

Junto con los clásicos de Hayao Miyazaki como Spirited Away y My Neighbor Totoro que ya se encuentran disponibles en la plataforma, serán 21 en total las películas del estudio que estarán en Netflix para el disfrute de todos los amantes del animé, específicamente de los proyectos desarrollados por el legendario estudio, de acuerdo con i-D.

Entre los proyectos que estarán disponibles en la plataforma se encuentran Pom Poko (1994) una fantasía llena de perros japoneses luchando en contra de la gentrificación; Whisper of the Heart (1995), una historia en el que un escritor descubre que alguien más ha robado sus libros favoritos y se embarca en una aventura para descubrir a su alma gemela literaria; Ponyo on the Cliff by the Sea (2008) una comedia sobre una pez de colores que quiere estar con los humanos, pero su padre no lo permite debido a que no cree que los humanos son malvados.

Otros proyectos del estudio que estarán disponibles en Netflix son Howl’s Moving Castle (2004), From Up on Poppy Hill (2011) y The Wind Rises (2013), un par de dramas históricos que tienen lugar en el Japón post Segunda Guerra Mundial. Completa este grupo, When Marnie Was There (2014), una cinta en el que dos niñas se hacen amigas, pero luego se dan cuenta que la conexión entre ambas va más allá de una simple amistad.

Acá te dejamos los trailers para que vayas calentando motores para el 1 de abril.

