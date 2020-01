Estas son las 21 películas de Studio Ghibli que llegarán a Netflix

Pocos estudios de cine son tan mágicos como Ghibli, la casa de anime japonesa que está detrás de algunas de las películas de animación más conmovedoras, sinceras y maravillosamente imaginativas de todos los tiempos. Creadas por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, las películas de Studio Ghibli exploran el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, cuentos sobre la madurez, los mundos de los espíritus y el impacto de la guerra, con héroes icónicos (en su mayoría mujeres), magníficos diseños de criaturas y secuencias de vuelo que hacen que se nos ponga la piel de gallina.

Ahora, el gran catálogo del estudio está a punto de hacerse mucho más accesible: gracias al streaming, la industria del anime se ha visto beneficiada, abriendo nuevos flujos de ingresos tanto nacionales como internacionales al entregar los filmes a los voraces fans de la manera más rápida posible.

Por un tiempo, sin embargo, parecía que Studio Ghibli se iba a ceñir a su política de “solo medios físicos” hasta el final de los tiempos. Sin embargo, la casa de animación acaba de conceder sus películas de anime al servicio de streaming de vídeo más poderoso e influyente del planeta, ya que Netflix anunció que aseguró los derechos de streaming de casi toda la colección de animación de Ghibli (sólo queda fuera Grave of the Fireflies), y que los usuarios podrán empezar a verlas muy pronto. Este es el calendario de las películas que estarán disponibles a partir del 1° de febrero de 2020:

A partir del 1° de febrero:

● Castle in the Sky

● My Neighbor Totoro

● Kiki’s Delivery Service

● Only Yesterday

● Porco Rosso

● Ocean Waves

● Tales from Earthsea

A partir del 1° de marzo:

● Nausicaa of the Valley of the Wind

● Princess Mononoke

● Spirited Away

● The Tale of the Princess Kaguya

● Arrietty

● The Cat Returns

● My Neighbors the Yamadas

A partir del 1° de abril:

● Howl’s Moving Castle

● Pom Poko

● Whisper of the Heart

● Ponyo

● The Wind Rises

● When Marnie Was There

● From Up on Poppy Hill

Esto al menos nos da tiempo para incluir estas obras maestras en nuestro programa televisivo durante los próximos tres meses, ¿no? Aunque 190 países de Europa, Sudamérica y Asia se verán beneficiados por el acuerdo, Netflix informó que los residentes de Japón, Estados Unidos y Canadá no tendrán disponible el catálogo.

