¿Estás distanciado de tu familia? Te damos 5 estrategias para sobrellevarlo y que no te afecte tu salud mental

Ah… la familia. Quizá creciste con ellos y estuviste a su lado durante una gran parte de su vida. Hubo muchas risas, llantos y momentos compartidos. También algunas peleas. Sabes cómo funcionan mejor que nadie. Pero a veces, en la edad adulta, las personas más cercanas pueden volverse irreconocibles: distantes, frías y descuidadas. Sin motivo aparente o con él, te encuentras fuera de su vida. Siempre hay una razón por la que las personas se separan, incluso de sus familias, pero, a veces, la metamorfosis es tan gradual que te sorprende sigilosamente, y un día, te despiertas y te preguntas: “¿Cómo llegamos a esto?”.

Aunque es bueno hacerse esas preguntas, a veces la lección que hay que aprender es dejar ir el recuerdo de quiénes eran y aceptar en quiénes se han convertido. Aunque para muchos la familia es una red de apoyo con la que pueden contar con el resto de sus vidas, no siempre es así: a veces nos damos cuenta de que nuestras familias ya no tienen cabida en nuestras vidas, y hay que aprender a dejarlas ir y seguir adelante, y tomar ciertas decisiones por el bien de nuestra propia felicidad y salud mental. Así que esperamos que estos consejos puedan ayudar a quienes estén viviendo una relación tóxica y de distanciamiento con un familiar o una familia con quienes que en otro tiempo estuvieron muy unidos.

Identifica de qué maneras la relación puede ser tóxica y cómo te hace sentir

Una relación tóxica puede manifestarse de muchas maneras. Quizá tu familiar siempre te menosprecia, carece de empatía, actúa de forma pasivo-agresiva o te ignora cuando hablas. Una vez que hayas identificado las pautas de comportamiento de esa persona, toma conciencia de cómo afectan a tu estado de ánimo, tu lenguaje corporal, tus niveles de energía, tu autoestima y tu tranquilidad. Saber reconocer la toxicidad y sus efectos es el primer paso para comprender tus sentimientos y empoderarte para afrontar la situación. Recuerda que las acciones hirientes de las personas se volverán menos hirientes para ti cuando te des cuenta de que reflejan su estado interior y nada que tenga que ver contigo.

Pon límites

Si no has hecho nada malo, no olvides que no es normal que alguien sea continuamente negativo, desconsiderado e hiriente contigo. Es muy fácil perder la perspectiva sobre lo que está bien y lo que está mal, especialmente cuando estás constantemente justificando el comportamiento de una persona con historias de sus traumas o dificultades pasadas. La gente tiende a hacer concesiones a los seres queridos difíciles o distanciados porque desean perdonar y olvidar, evitar conflictos o no quieren alejar más a la persona. La empatía es buena, pero no puede utilizarse para seguir excusando un comportamiento terrible. A veces es necesario poner límites y decir basta! antes de que ese comportamiento se convierta en la nueva normalidad.

Decide cuánto espacio quieres dejarles en tu vida

Es probable que vuelvas a encontrarte con tu familia en entornos en común, o que necesites comunicarte con ellos sobre asuntos familiares. En este caso, minimiza el tiempo que pasas en su presencia y mantén la comunicación al mínimo. A veces, sin embargo, puede que necesites apartarlos por completo de tu vida, ya sea de forma permanente o momentánea. Mantener un espacio abierto para ellos y esforzarse constantemente por acercarse es emocionalmente agotador. Cuando consideres que lo has intentado lo suficiente y que has hecho todo lo que has podido, no te sientas culpable por decidir que ya es suficiente.

No te reprimas

Habla de tus sentimientos a personas de confianza. Si esa persona conoce a tu familiar, puede que descubras que también comparte los mismos sentimientos de dolor y decepción al tratar con ellos. Hablar de tus sentimientos es terapéutico y te ayuda a adquirir perspectiva sobre la situación. Si es necesario, no dudes conversar con un profesional que te dé herramientas para manejar de mejor manera tus sentimientos con respecto a tu familia.

Crea tu propia familia encontrada

No insistas en el dolor y la herida de “perder” a un familiar o a tu familia. No te centres en intentar lidiar con las relaciones tóxicas de tu vida. Construye sobre las positivas. Acepta las cartas que te ha dado la vida y sácales el máximo partido. Vive tu vida y cultiva tu alma, y sobre todo, aprecia a esas personas que están en tu vida qy que te quieren como eres: siéntete contento y agradecido por lo que tienes y por quién eres, porque eso es más que suficiente para llenar tu corazón de felicidad.

