Esta canción fake de Travis Scott fue creada por Inteligencia Artificial

Durante los últimos años, Travis Scott se ha encargado de marcar tendencias en el mundo de la música, convirtiéndose en uno de los artistas de trap más importantes de la década, y ahora su música también está influyendo en la inteligencia artificial: la agencia digital space150 creó una versión digital de Travis Scott llamada Travisbott, un software que produjo una nueva canción llamada Jack Park Canny Dope Man, compuesta con inteligencia artificial.

La canción tiene una letra y melodías modeladas a partir de la música de Scott. Aunque la letra no tiene ningún sentido, las melodías con autotune y los instrumentos de apoyo tienen un asombroso parecido con su sonido. El experimento se logró alimentando toda la discografía de Scott en un modelo generador de texto durante un período de dos semanas. A su vez, el modelo fue capaz de imitar la cadencia y los esquemas rítmicos que eran nativos y recurrentes en su música.

El tema viene completo con frases de Scott como it’s lit y straight-up, con líneas que a veces se sienten como si fueran escritas por el mismo La Flame: I got all my old bitches mad by the bars / Thinkin’ at the Grammys, in the family, I got stars / Try to put in the plane, but the blame be on the cars.

Hablando del proyecto, el director creativo ejecutivo de space150, Ned Lampert, dijo en una entrevista con AdWeek que estaban fascinados con la idea de hacer esto. “Pensamos, ‘¿qué pasaría si tratamos de hacer una canción, como una buena canción de verdad, usando la IA y básicamente la dirección creativa de la IA? Así que elegimos a Travis Scott porque es un artista único, tiene un sonido único y todo tiene una estética, tanto auditiva como visual.”

Pero la canción no llega sola: el video musical de la pista utiliza tecnología de deepfake a través de un lente distorsionado para mantener la estética impulsada por la IA y para desdibujar aún más la línea entre el Travis Bott de space150 y el verdadero Travis Scott.

La iniciativa se creó para probar los avances en la tecnología de redes neuronales, con el fin de avanzar en la capacidad creativa de la empresa para ver si proyectos futuros pueden beneficiarse del uso de la inteligencia artificial, según Lambert.

“Se nos ocurrieron cosas que nunca hubiésemos pensado. Me encantan los hermosos errores que cometemos todo el tiempo y que se convierten en trabajo o situaciones en las que alguien dice algo ridículo y luego terminamos haciéndolo. Y había algunos de esos tipos de comportamientos dentro de este proceso.”

¿Cuál fue el resultado de todo esto? No esperes más y dale un vistazo al inquietante video del tema Jack Park Canny Dope Man a continuación.

