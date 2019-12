España: Iniciarán consulta entre independentistas y Gobierno sobre el futuro de Cataluña

El nuevo gobierno de España ha acordado que las negociaciones para determinar el futuro de Cataluña se llevarán a cabo en enero del próximo año. Además, determinaron que la decisión se tomará por medio de los comicios.

El gobierno de corte izquierdista que encabeza Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo, y Pablo Iglesias como vicepresidente, aseguró que cual sea el resultado de las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno surgir de forma democrática.

Desde el punto de vista de los republicanos catalanes, este acuerdo es el primer paso y cuenta con el aval de su líder Oriol Junqueras, encarcelado en Lledoners por sedición. El acuerdo pasa por tener una mesa entre gobiernos cuyos resultados deben contar con un aval de la ciudadanía.

Se acaba de filtrar la GRAN PROPUESTA del Gobierno Socialpodemita para Catalunya: TRASPASARNOS las competencias pendientes del ESTATUT. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Esto de que va, de burlarse de nosotros constantemente? Menudos jetas estáis hechos, NO merecéis gobernar CÍNICOS

Divide et impera. El vell manual per dominar Catalunya des del segle XVI.



“Como quiera que Cataluña no se pueda governar sino aprovechándose unas vezes de los unos y otras de los otros”



Francisco de los Cobos, mà dreta de Carles V.