¿Es más probable que seas gay si tienes un hermano mayor? Este estudio dice que sí

Hasta los momentos, los científicos no son capaces de explicar la homosexualidad ni en hombres ni en mujeres, ni si es algo genético, de crianza, o si se desarrolla más adelante en la vida; pero algunos siguen buscando respuestas. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto, el Instituto de Sexología y Medicina Sexual, Charité -— Universitätsmedizin Berlin y la Universidad de Lethbridge encontraron pruebas que demuestran que los hombres con un hermano mayor tienen más posibilidades de ser gays que los que no lo son.

¿Curioso, no?

En su artículo publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, el grupo describe en su estudio los datos de investigaciones anteriores y lo que aprendieron de ellas. En este nuevo esfuerzo, los investigadores buscaban encontrar algunos puntos en común entre el orden de nacimiento y la homosexualidad. Para ello, analizaron datos de 10 estudios no relacionados que incluían la orientación sexual de 5.400 hombres y también información sobre sus hermanos.

¿El resultado? Los investigadores encontraron que los hombres del estudio que tenían un hermano mayor tenían un 38% más de probabilidades de ser homosexuales que aquellos que no tenían un hermano mayor.

También encontraron que cuantos más hermanos mayores tenía un hombre, más probabilidades tenía de ser gay -— tener tres hermanos mayores, por ejemplo, duplicaba las probabilidades de un hombre de ser gay. Pero, curiosamente, no se podía decir lo mismo de las mujeres, pues los investigadores no pudieron encontrar ningún patrón en los hermanos, hombres o mujeres, que cambiara las probabilidades de que una mujer fuera lesbiana.

El estudio, que no incluyó a los bisexuales, hace referencia a una controvertida teoría llamada “hipótesis inmunológica materna”, que sugiere que una madre que tiene un hijo mayor se expone a “sustancias masculinas específicas” de las células masculinas durante el embarazo o el nacimiento. La teoría es que la mujer produce anticuerpos contra esas células, que afectan a las células cerebrales de un segundo hijo varón y hacen que su cerebro funcione de forma diferente. Los resultados del estudio no prueban de forma concluyente esta teoría, aunque se pudo solamente encontrar una correlación entre el orden de nacimiento fraternal y la probabilidad de homosexualidad, y no probar la teoría.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?