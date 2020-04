En Argentina, 1 de cada 3 adolescentes recibe imágenes, videos o mensajes de sexting sin consentimiento

La realidad de nuestro actual escenario con la pandemia de coronavirus significa que nuestra principal instrucción es quedarnos en casa para cortar la cadena de contagios. Esto claramente significa evitar cualquier contacto físico con otros. El objetivo de esta medida restrictiva es reducir la propagación del virus, y sacrificar el contacto físico por el bien global significa que las interacciones con las personas con las que no compartes casa ahora existen principalmente en Internet: a través de mensajes de texto, llamadas de Zoom, mensajes directos y redes sociales.

A través del distanciamiento social, estamos aislados de la mayoría del contacto físico con nuestros amigos y familiares. También estamos destinados a mantenernos alejados de las personas con las que tuvimos o queremos tener sexo, a menos que ya vivamos con esas personas. Y todas las personas que tenían interés en tener sexo con nosotros tampoco pueden perseguir esos objetivos.

Eso no ha impedido que la gente tenga encuentros personales, pero muchas auoridades de salud desde Nueva York hasta Buenos Aires, le han pedido a la gente que se abstenga de tener relaciones sexuales y en su lugar se dediquen al sexo viertual, ya sea con video chat, con mensajes, o con intercambios de nudes, lo cual suena razonable, al menos entre adultos.

Pero resulta que un estudio bastante reciente de la ONG Grooming Argentina hecha entre 2.500 jóvenes y destacada el día de hoy en Clarín, señala que el sexting es practicado por cuatro de cada diez adolescentes; que (al menos hasta febrero de este año) al menos el 35% de los adolescentes entre 14 y 17 años les habían pedido alguna foto o video con poca ropa o directamente desnudos; y que el 33% de esa población habían recibido fotos o videos íntimos de otra persona sin su consentimiento. Así que, para este sector de la población más vulnerable, la idea del sexting tiene otras connotaciones, según explica Hernán Navarro, presidente de la organización.

“No hay manera de que el sexting sea seguro. No es una actividad que efectivamente sea privada, por lo que no resulta segura. Entiendo que esta recomendación hecha por el Ministerio de Salud apunta al mundo adulto, pero hay que prestar atención a qué pasa en el universo adolescente, donde el sexting está creciendo. Por más que envíes material en el que no se te ve la cara, como se recomienda, siempre hay datos por contexto que pueden revelar la identidad, o datos digitales del archivo. Si ese material se viraliza puede revictimizar a quien compartió el material hasta mucho tiempo después”.