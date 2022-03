Empleados de Disney anuncian paros por la respuesta de la empresa a la ley “No Digas Gay”

Un grupo de empleados LGBTQ+ de Disney y sus aliados organizaron una serie de huelgas para protestar por la respuesta del director general Bob Chapek y de la empresa a la controvertida ley No Digas Gay de Florida..

En el sitio web WhereIsChapek.com, el grupo denominado Disney Do Better enumeró seis demandas hechas a The Walt Disney Company, incluyendo el cese indefinido de todas las donaciones políticas a los líderes que apoyaron el proyecto de ley, una donación al Proyecto Trevor y otros grupos de defensa, la asignación de gastos de contenido para ampliar la representación LGBTQI+ en Disney, y la creación de una marca LGBTQI+.

“Al apoyar a los políticos que presentaron esta legislación y no tomar una posición pública en contra de ella, Chapek y la dirección [de The Walt Disney Company] han dejado claro que están más que dispuestos a sacrificar la salud y el bienestar de sus empleados al servicio de los resultados. No toleraremos más esto”, dice la carta abierta del grupo. Toda esta semana y hasta el próximo lunes, los empleados que participen en la protesta realizarán paros en sus respectivas zonas horarias, hasta llegar a una huelga total el día 22 de marzo. El grupo Disney Do Better incluye a empleados de toda The Walt Disney Company, incluyendo las oficinas corporativas, Lucasfilm, Pixar, Disney Television Animation, Bento Box y otras.

Disney tiene una presencia importante en Florida, donde tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron el proyecto de ley de Derechos de los Padres en la Educación (HB 1557). Conocido por los críticos como el proyecto de ley No Digas Gay, la legislación limita la forma en que se puede discutir la identidad de género y la orientación sexual en las escuelas, y prohíbe completamente los temas hasta el tercer grado. Todavía no se ha convertido en ley, aunque se espera que el gobernador Ron DeSantis lo haga. Disney fue objeto de críticas por no oponerse inmediatamente al proyecto de ley, sobre todo porque la empresa financió a todos los políticos que lo patrocinaron (la empresa señaló que dona tanto a legisladores demócratas como republicanos).

Human Rights Campaign dijo el miércoles que no aceptaría donaciones de Disney hasta que tomara “medidas significativas” respecto al proyecto de ley. Ese mismo día, Variety publicó una carta de “los empleados LGBTQIA+ de Pixar y sus aliados” en la que se afirmaba que los ejecutivos de Disney exigían al estudio que recortara “casi todos los momentos de afecto abiertamente gay” en sus contenidos, “independientemente de que haya protestas tanto de los equipos creativos como de la dirección ejecutiva de Pixar”. Disney dijo el pasado viernes que pondría en pausa todas las donaciones políticas, y Chapek dijo que “lamentaba” la respuesta de la compañía.

