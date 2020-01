Empieza el histórico juicio político contra Trump en el Senado

Hoy inició el impeachment que podría definir el legado del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien está en el centro de un escándalo constitucional, luego de que se supiese que intentó interferir con la campaña política de uno de sus rivales a través de ayuda foránea.

De cierta forma, el impeachment intensificó la polarización política estadounidense y dividió aún a los bandos, tanto de la Camara como del Senado; pues, mientras que la oposición demócrata lucha por apartar a Trump de su cargo, los republicanos buscan una rápida absolución.

A tan solo 10 meses para las elecciones presidenciales, y luego de cuatro meses de que se conociera de la llamada telefónica de Trump con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien aparentemente le pidió que investigada a Joe Biden — ex vicepresidente durante la administración de Obama y gran candidato demócrata para los próximos comicios — el futuro político de Trump está en juego; si bien es cierto que hay pocas posibilidades de que el impeachment lo destituya como mandatario de Estado, podría opacar su campaña de re-elección.

El primer orden del día para el Senado hoy martes será votar una resolución que establezca un plan y procedimientos para la primera fase del juicio. El plan del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que actualmente parece que tiene los votos para aprobar, asignaría 24 horas para abrir argumentos para cada lado, y 16 horas para que los senadores puedan enviar preguntas. Solo después de todo lo que se haya hecho, en el plan de McConnell, el Senado intentará resolver el tema contencioso de si se debe citar a testigos para que testifiquen. Una vez que se realicen estos votos iniciales, comenzarán los argumentos de apertura.

Luego, el equipo legal de Trump: el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, los abogados de la Oficina del Abogado de la Casa Blanca, Michael Purpura y Patrick Philbin, la asesora de la Casa Blanca, Pam Bondi, los abogados personales de Trump, Jay Sekulow y Jane Raskin, y los abogados externos Ken Starr, Robert Ray y Alan Dershowitz, presentarán sus argumentos iniciales. El equipo de Trump no participó en el proceso de la Cámara, por lo que qué esperar de ellos es menos claro, aunque naturalmente afirmarán que el presidente no hizo nada malo.

We are in new territory here: US Senate shows video of Trump as part of opening arguments about rules of the president’s #ImpeachmentTrial

President Trump is expected to be choppering into Davos, nestled in the Swiss Alps, to mingle with business leaders and foreign officials on Tuesday — just hours ahead of when the US Senate will begin his impeachment trial https://t.co/MSYO2y7Ezd