Eminem lanza su nuevo álbum “Music To Be Murdered By” que incluye un ft. con Juice WRLD

Music To Be Murdered By es el más reciente disco de estudio de Eminem, quien presentó su álbum numero 11, después del estreno de Kamikaze en el 2018.

El proyecto musical que cayó de sorpresa ayer por la noche, cuenta con 20 tracks, y tiene a sus seguidores de cabeza, ya que cuenta con colaboraciones de artistas como Anderson. Paak, Young MA y Ed Sheeran.

No obstante, es su colaboración con la joven artista Juice WRLD — quien falleció en diciembre del año pasado — con quien canta la canción Godzilla, la que tiene a los fanáticos del rapero de St. Joseph, Missouri, totalmente enloquecidos.

El álbum, inspirado en la compilación de Alfred Hitchcock, Music to Be Murdered By, cuenta con una portada que muestra a Eminem con una pistola en la mano apuntándose a la cabeza y con un hacha en la otra mano, también apuntándose a la cabeza.

El lanzamiento sorpresa del LP estuvo acompañada por un vídeo del tema Darkness, en el cual el artista canta letras donde asegura que no desea más estar en la oscuridad. Pueden disfrutar del clip a continuación:

Pueden escuchar el nuevo disco de Eminem, Music to Be Murdered By, a continuación:

