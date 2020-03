El soundtrack de “I Am Not Okay With This” es una playlist para adolescentes con angustia existencial y superpoderes

Cierra los ojos e imagínate una mixtape llena de canciones country tristes, doo wop de los 60, power ballads de los 80, y una banda imaginaria que es tan buena, que debería ser real. En la nueva serie de Netflix, I Am Not Okay With This, ser adolescente es difícil, pero su la banda sonora hace que al menos los problemas que vienen con esa etapa se hagan un poco más llevadero: si no pregúntenle a Syd, cuya ira y angustia le dan superpoderes que aún está tratando de controlar.

I Am Not Okay With This, basada en la novela gráfica de Charles Forsman del mismo nombre, cuenta con temas que quizás cuando escuchamos por primera vez son un poco obvios si tomamos en cuenra las escenas. Por ejemplo, I’m Not Like Everybody Else de The Kinks suena cuando Syd destruye parte de un bosque cuando está enfadada; pero esa era justamente la idea, según explica el creador, director y productor ejecutivo del show, Jonathan Entwistle, quien también trabajó en The End Of The F***ing World, que si somos honestos, también tuvo una banda sonora increíble.

“Una de las bellezas de The End es que me di cuenta muy pronto de que cuanto más obvios éramos con la música, más divertida era, mejor era. Cuanto más básica parecía en tu mente, más funcionaba. Eso es algo que quise hacer con esto”.

Para la banda sonora, Entwistle explica que eligió canciones basadas en las influencias geográficas y hasta espirituales del show. “Disfruté mucho de esas baladas del midwestern norteamericano de los años 40 y 50, así que disfruto bastante de eso como estética. Pero, hay algunas referencias de John Hughes también”, refiriéndose al icónico director de películas como The Breakfast Club o Pretty In Pink.

Así que para I Am Not Ok With This, la selección musical es casi una rocola retro, con la acción de las escenas frecuentemente salpicadas con algunas grandes melodías que abarcan varias décadas. Pero además de algunos éxitos de artistas conocidos y establecidos, los creadores de la serie también inventaron una nueva banda especialmente para el show: Bloodwitch, que es venerada por el personaje de Stanley Barber, a quien vemos hacer todo lo posible para persuadir a Sydney de que los escuche. Incluso expresa su desesperación cuando el DJ del baile de homecoming no toca una de sus canciones.

Bloodwitch no es, tristemente, una banda de verdad: la música y las letras de las canciones fueron compuestas por el antiguo guitarrista de Blur, Graham Coxon, quien también proporcionó la banda sonora de la serie The End of the F***ing World, con la cantante adolescente Tatyana Richaud como vocalista. Incluso llegaron a grabar un álbum entero que ya está en Spotify.

Además de Bloodwitch, la banda sonora de I Am Not Okay With This contiene canciones de artistas como The Kinks, Captain Beefheart, Bonnie Tyler y Aztec Camera, y es por ello que hoy compilamos una playlist con todas las canciones que aparecen durante la primera temporada, así que centra tus poderes de telequinesis en subir el volumen, porque eso es lo que querrás hacer una vez que empieces a escuchar esta selección.

