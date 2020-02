El soundtrack de “High Fidelity” es una enciclopedia musical que te ayudará a superar a tus ex

Luego de que Hulu adaptara Four Weddings and a Funeral a una serie de televisión, no pasaría mucho tiempo para que repitiera la fórmula, y en esta oportunidad hicieron una nueva versión de una de esa películas con las que todos coincidimos un domingo por la tarde, High Fidelity. La historia que su momento protagonizaron John Cusack y Lisa Bonet, regresó en el Día de San Valentín con Zoë Kravitz en el rol protagónico junto a David H. Holmes.

En esta adaptación hecha por Veronica West y Sarah Kucsera, vemos a una fan de la música y la cultura pop ser la dueña de una tienda de discos en Brooklyn, mientras sortea las dificultades de su vida amorosa. Los fanáticos de la historia sabrán que en la novela original de Nick Hornby de 1995 y en la película original del 2000, quien protagoniza la historia es un hombre, por lo que estamos ante un nuevo reboot genderswapped.

Al ser la música una pieza clave dentro de la historia, era lógico pensar que las creadoras irían en una dirección determinada al tratarse de una historia que toma lugar en Brooklyn. Sin embargo, lo que escuchamos en esta primera temporada es una amplia gama de géneros y sonidos como el soul, el rock, el hip-hop en canciones universales con las que pueden sentirse identificados cualquier persona en el mundo, tal como lo comentaron en una entrevista para IndieWire.

“Estas personas hacen vida en una tienda de discos todo el día, todos los días, escuchan de todo. Para hacer ver que solo existe un género de música, o que escuchamos solo una época determinada, sabíamos que sería percibido como algo falso”.

Así que no solo algunas de las canciones son referenciadas directamente en los diálogos de los personajes, sino que muchas de ellas fueron piezas claves en el proceso de escritura de los libretos para los capítulos, mientras que algunas se sumaron a lo largo del proceso, como Pains de Silk Rhode, tema que suena en el encuentro entre Rob y Mac en su cumpleaños.

La banda sonora de esta serie fue el resultado del esfuerzo de múltiples colaboradores, entre ellos: Alison Rosenfeld, Manish Raval, Tom Wolfe, la propia Zoë Kravitz (quien curó algunas de las canciones) al igual que el supervisor ejecutivo de música del proyecto, Questlove, quienes compilaron una serie de temas universales de grandes nombres de la música como Fleetwood Mac, Aretha Franklin, Sinead O’ Connor, David Bowie o The Notorious B.I.G.

Acá te dejamos esta playlist repleta de temazos que te ayudarán a sobrellevar la vida de mejor manera… en especial después de tus fracasos amorosos. Dale play a continuación:

