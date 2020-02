El rapero Pop Smoke fallece a los 20 años de edad

El rapero de Brooklyn, Pop Smoke, falleció esta mañana, según un informe de TMZ que indica que el músico de 20 años recibió disparos y fue gravemente herido en lo que parece haber sido un robo con allanamiento de morada.

Citando fuentes policiales, TMZ informa que dos hombres con capuchas y máscaras irrumpieron en su casa de Hollywood Hills, California, disparándole múltiples veces, impactando e hiriendo gravemente a Pop Smoke. Los hombres fueron vistos huyendo a pie y aún no han sido detenidos. Pop Smoke fue llevado en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, en donde donde fue declarado muerto.

Nacido como Bashar Barakah Jackson, el nativo de Brooklyn era una figura prominente en la creciente escena de rap: en julio de 2019, lanzó su primera mixtape, Meet the Woo, que contó con el sencillo Welcome to the Party, con Nicki Minaj.

A principios de este mes, lanzó una mixtape de seguimiento llamada Meet the Woo 2, que posteriormente debutó en el número 7 de las listas de álbumes de Billboard. También apareció en el reciente proyecto JackBoys de Travis Scott, así como en una remezcla del tema Slide de H.E.R. con A Boogie wit da Hoodie y Chris Brown.

Las autoridades locales se encuentran investigando el hecho, y prometieron dar más detalles en las próximas horas y en los próximos días, pues esperan aprehender a los responsables lo antes posible.

