El management de Lil Peep debe enfrentarse a un juicio por homicidio y negligencia presentada por su madre

La demanda contra el sello discográfico del fallecido rapero Lil Peep, First Access Entertainment, seguirá adelante con el juicio según reporta Rolling Stone, que informa que un juez de Los Ángeles denegó la petición de la discográfica de desestimar la demanda presentada por la madre de Peep, Liza Kathryn Womack. Si bien recordamos, Womack presentó la demanda en 2019, dos años después de la muerte del rapero por una sobredosis de fentanilo en noviembre de 2017, alegando negligencia y muerte por negligencia debido a que la directora de la gira de FAE, Belinda Mercer, proporcionó a los artistas de la gira Come Over When You’re Sober drogas que incluían cocaína, ketamina, Percocet y Xanax.

Entre los otros fundamentos de Womack para demandar estaban las alegaciones de que nadie en el autobús de la gira estaba entrenado en “aparatos salvavidas” para tratar la sobredosis, como Narcan o desfibriladores — ninguno de los cuales se proporcionó — ni siquiera para reconocer los signos de una sobredosis en primer lugar.

Publicidad

La jueza Teresa A. Beaudet declaró que las pruebas aportadas por la madre de Peep eran suficientes para establecer una “conexión causal” con la muerte de Peep, aunque también dictaminó que las declaraciones del músico y compañero de discográfica de Peep, Cold Hart, eran inadmisibles de ser oídas. Hart había afirmado que los mánagers de Peep le dijeron al rapero que se pusiera “enfermo por tomar un montón de Xanax” para poder cancelar un espectáculo sin perder dinero. Sin embargo, al no haber presenciado esto personalmente, no podía considerarse una prueba.

Sin embargo, parte de su declaración sí era admisible, ya que pudo atestiguar que Mercer proporcionó las drogas a los que iban en el autobús. Beaudet reconoció esta parte en su sentencia, diciendo: “No hay duda de que hay una cuestión que puede ir a juicio en cuanto a si (Mercer) proporcionó las drogas o no. Si vas a crear un ambiente como ese en el que fluyen las drogas, y las estás proporcionando, y además no tienes ningún dispositivo para salvar vidas o ningún Narcan para ayudar a la gente que va a tener un problema con estas drogas, me parece que estás creando una situación muy peligrosa allí… El hecho (de que los acusados) no le dieron al difunto la protección adecuada para ese ambiente, creo que podría añadirse a la causalidad aquí”.

Por desgracia para Womack, Beaudet sí desestimó cargos similares contra el co mánager de Peep, Bryant “Chase” Ortega, diciendo que las pruebas no demostraban que Ortega “dirigiera” la negligencia que condujo a la muerte de Peep. La madre de Peep también afirma que la discográfica le debe 4 millones de dólares de las ventas de música y productos del rapero, que están siendo retenidos en un intento de paralizar su demanda contra ellos.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?