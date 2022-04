El hijo de Green Arrow, Connor Hawke, será asexual en un próximo cómic de DC Pride

La antología de DC Pride de este año tiene un twist emocionante para los fanáticos de los cómics, pues Connor Hawke, el hijo de Green Arrow, finalmente se declara asexual en Think of Me, una historia de ocho páginas de Ro Stein, Ted Brandt y el rotulista Frank Cvetkovic. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la asexualidad de Connor, ya que el superhéroe criado en un monasterio, desde su creación en 1994, ha dejado en claro repetidamente su falta de interés sexual. Si bien algunos dijeron que se debió a su educación entre monjes, muchas personas ace reconocieron la verdad.

Finalmente, la sexualidad de Connor se está convirtiendo en canon con la ayuda de un equipo de expertos. “Fue esa pequeña ayuda adicional, hacer que todo el equipo fuera asexual”, dijo Brandt a Them.. “Realmente sentí que era una historia personal para todos nosotros en algún nivel”. En la historia, Connor se enfrentará a uno de los villanos menos conocidos de DC, Music Meister, que usa su voz para cantar para hipnotizar y controlar a sus víctimas. El personaje pícaro se presentó por primera vez en la serie de televisión animada Batman: The Brave and the Bold y originalmente fue interpretado por Neil Patrick Harris.

En Think of Me, Connor usa tapones para los oídos de alta tecnología para evitar que Music Meister lo controle. Los tapones para los oídos no solo sirven como una ventaja táctica sobre su enemigo, sino también como una ventaja metafórica que habla de la desconexión de Connor de las experiencias de los alosexuales y se convierte en el “núcleo emocional” de su carta de presentación.

“Estaba muy consciente de la logística”, dijo Brandt. “Además de salir del armario, debe explicar cómo se siente la asexualidad, porque mucha gente no puede imaginarlo. Y eso tiene mucho sentido para mí, especialmente porque también soy autista. Entiendo cómo es no entender a alguien que experimenta algo diferente a ti”.

Es importante destacar que, si bien Connor aparece en esta antología, la historia también se encuentra en la continuidad actual de DC, lo que significa que no es una historia única, sino más bien un “elemento permanente de quién es el personaje”, como explicó Brandt. DC Pride 2022 llega a las tiendas el 31 de mayo, justo a tiempo para el Mes del Orgullo.

