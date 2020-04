¿El COVID-19 salió de un laboratorio de China? Expertos de inteligencia de EE.UU. y Reino Unido dicen que sí

Si bien desde el inicio de la pandemia COVID-19 la mayoría de los expertos han sostenido firmemente que que el brote del virus comenzó a través de animales que transmitieron la enfermedad a los humanos cerca de un mercado de la ciudad china de Wuhan donde se vendían animales exóticos vivos. Sin embargo, un reporte reciente sostiene que inteligencia del gobierno británico cree que el nuevo coronavirus puede haberse filtrado accidentalmente de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan, donde los científicos estaban investigando los virus, según un informe del periódico Mail on Sunday.

El informe dice que aunque los funcionarios del gobierno del Primer Ministro Boris Johnson creen que esta sigue siendo la explicación más probable, “ya no se descarta” que una fuga de un laboratorio cercano haya causado realmente el brote. “Hay una visión alternativa creíble [a la teoría zoonótica] basada en la naturaleza del virus”, dijo al periódico un miembro del comité de emergencia de altos funcionarios del gobierno del Reino Unido, Cobra. “Tal vez no sea una coincidencia que exista ese laboratorio en Wuhan. No está descartado”.

Hasta donde se sabe, hay dos laboratorios científicos cerca de Wuhan en los que se cree que los científicos han estado realizando pruebas con virus: el Instituto de Virología y el Centro de Control de Enfermedades de Wuhan. Ambos están a menos de 10 millas del mercado de animales donde se cree que el brote comenzó a finales del año pasado.

Algunos científicos en los Estados Unidos también creen que una fuga accidental en el laboratorio es una teoría plausible, dijo el columnista del Washington Post, David Ignatius, días atrás. Uno de los biólogos que Ignatius señaló fue Richard Ebright, un profesor del Instituto de Microbiología Waksman de la Universidad de Rutgers. Ebright fue citado en el Bulletin of the Atomic Scientists diciendo que muchos de los científicos de Wuhan que habían estado investigando los virus en animales como murciélagos solo tenían “protecciones mínimas” contra la infección.

“La recolección de virus, el cultivo, el aislamiento o la infección animal a nivel de BSL-2 [nivel moderado de bioseguridad] con un virus que tenga las características de transmisión del virus del brote supondría un riesgo sustancial de infección para un trabajador de laboratorio y para el público”.

Continuó diciendo que las pruebas disponibles dejaron “una base para descartar una construcción de laboratorio, pero no una base para descartar un accidente de laboratorio”. En otras palabras, aunque no se creía que el virus se hubiera creado en un laboratorio, podría haber sido estudiado en uno y liberado en un accidente.

Los reportes también dicen que el gobierno de Boris Johnson ha comenzado a cuestionar la veracidad de las declaraciones de China sobre el coronavirus. Si bien recordamos, el pasado 29 de marzo, el legislador británico Michael Gove dijo a la BBC que se sentía “escéptico” sobre las cifras oficiales del virus. “El primer caso de coronavirus en China se estableció en diciembre del año pasado, pero también se dio el caso de que algunos de los informes de China no eran claros sobre la escala, la naturaleza, la infecciosidad de esto”, dijo.

