Duffy revela que fue drogada, violada y secuestrada: “No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos”

¿Recuerdan Mercy, el tema de Duffy? La canción fue toda una sensación hace 12 años, haciendo de la artista galesa una de las favoritas del mundo de la música gracias a su sonido vintage pop que recordaba a sus colegas Amy Winehouse o Adele. Sin embargo, después de un exitoso disco debut y un seguimiento que pasó por debajo de la mesa, Duffy parecía haber desaparecido del mapa musical. Si alguna vez se llegaron a preguntar qué le había pasado, pues la cantante hoy dio la respuesta.

Duffy reveló que fue drogada y violada después de haber estado varios días secuestrada por su atacante. En un post de Instagram, la artista reveló añadió que su “recuperación llevó tiempo”, y aunque por ahora no revela dónde o cuándo se dieron los hechos, nos dio un breve recuento de lo ocurrido: “La verdad es que, y por favor confíen en mí, estoy bien y a salvo ahora, fui violada y drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación llevó tiempo”.

“No pueden imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto. La forma en que lo escribiría, cómo me sentiría después. Bueno, no estoy del todo segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que se siente emocionante y liberador para mí al hablar. No puedo explicarlo. Muchos de ustedes se preguntan qué me pasó, adónde desaparecí y por qué. Un periodista se puso en contacto conmigo, encontró una manera de llegar a mí y le conté todo el verano pasado. Fue amable y se sintió tan asombrado de que finalmente hablara”.

Duffy también contó que la entrevista con más detalles será publicada en los próximos días. “No hay una forma ligera de decirlo. Pero puedo decirles que en la última década, después de los miles y miles de días en los quee me comprometí a querer volver a sentir el sol en mi corazón, el sol ahora brilla. ¿Se preguntan por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor? No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos”. También le agradeció a sus seguidores por estar pendientes de ella durante tanto tiempo.

“Me pregunté, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y lentamente se rompió. En las próximas semanas publicaré una entrevista hablada. Tengo un amor sagrado y un sincero aprecio por la amabilidad de todos a lo largo de los años. Han sido mis amigos. Quiero agradecerles por eso”.

La cantante de 35 años, cuyo nombre completo es Aimee Anne Duffy, logró un gran éxito con el álbum Rockferry en 2008, que al año siguiente le hizo obtener tres premios BRIT y un Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop. El segundo álbum de la cantante, Endlessly, fue lanzado en 2010 y no tuvo la misma relevancia de su debut, por los que muchos pensaron que Duffy se había retirado del mundo de la música después de luchar con las demandas de la fama.

Tres años más tarde, hizo una aparición en vivo inesperada en el Beacon Theatre de Nueva York, donde interpretó una versión de la canción Hymne a l’amour de la cantante francesa Edith Piaf. En un post de Instagram en octubre de 2017, que parece haber sido borrado, Duffy pareció insinuar que estaba lanzando nueva música, pero nunca se supo más de ese comeback. Duffy también sugirió que podría volver a la música en diciembre del año pasado cuando publicó una foto suya con el título “2020” en Facebook.

A continuación, los dejamos con el conmovedor post de Duffy en Instagram:

