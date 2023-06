Dosis bajas de CBD pueden combatir el insomnio tan bien como la melatonina, según estudio

¿Quién de nosotros no ha pasado alguna que otra noche en vela? Existen numerosas razones para este problema, pero parece que existe una solución segura y eficaz si estás dispuesto a probar algo nuevo. El insomnio es el trastorno del sueño más frecuente: el 30% de los adultos experimenta insomnio de corta duración y alrededor del 10% tiene problemas más duraderos. Según la Clínica Cleveland, casi el 40% de los adultos se duermen accidentalmente durante el día.

Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y del Centro del Sueño de la Clínica Scripps de San Diego evaluó la eficacia de varias fórmulas de CBD frente a la melatonina sobre la calidad del sueño en una muestra de casi 1.800 adultos. Como sabemos, el CBD o cannabidiol es un ingrediente activo del cannabis derivado de la planta del cáñamo que no produce ninguna volada y no es adictivo. El estudio concluyó que dosis bajas de CBD (15 mg) son seguras y mejoran la calidad del sueño en pacientes con antecedentes de trastornos del sueño, según los datos del ensayo clínico publicados en la revista Journal of the American Nutrition Association.

En el ensayo controlado aleatorio doble ciego, los investigadores evaluaron la eficacia de varias formulaciones de CBD frente a la melatonina sobre la calidad del sueño. Los voluntarios fueron asignados aleatoriamente para recibir un suministro de 4 semanas de uno de los seis productos (todos cápsulas) que contenían 15 mg de CBD o 5 mg de melatonina, solos o en combinación con cannabinoides menores. Los investigadores informaron que el uso de CBD, solo o con otros cannabinoides, mejoró la calidad del sueño de los voluntarios de forma similar a la melatonina, pero sin superarla.

Tampoco informaron de diferencias significativas en los resultados entre los que consumieron CBD y otros cannabinoides simultáneamente frente a los que consumieron CBD solo. Todas las formulaciones de CBD “mostraron un perfil de seguridad favorable”, aunque el 12% de los participantes informaron de algún efecto secundario, pero ninguno fue grave. “La mayoría de los participantes de todas las formulaciones experimentaron una mejora clínicamente importante en la calidad del sueño. Nuestros hallazgos sugieren que el uso crónico de una dosis baja de CBD es seguro y podría mejorar la calidad del sueño, aunque estos efectos no superan a los de 5 mg de melatonina”, concluyeron los autores del estudio.

“Nuestros hallazgos sugieren que el uso crónico de una dosis baja de CBD es seguro y podría mejorar la calidad del sueño, aunque estos efectos no superan los de 5 mg de melatonina. Además, la adición de dosis bajas de CBN y CBC podría no mejorar el efecto de las formulaciones que contienen CBD o melatonina aislada”, dijeron.

