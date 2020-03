Donald Trump se niega a hacerse prueba del COVID-19 pese a haber estado en contacto con contagiados

Voceros de la Casa Blanca admitieron que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se ha hecho la prueba del COVID-19 — o coronavirus, como mejor se le conoce a la contagiosa epidemia — pese a que estuvo en contacto con un paciente afectado.

Durante la la Conferencia de Acción Política Conservadora, o CPAC, por sus siglas en inglés, que tuvo lugar en el National Harbor del estado de Maryland, hace 10 días, Trump estuvo en contacto con un asistente que dio positivo con la enfermedad.

No obstante, portavoces del equipo presidencial aseguraron que Trump no mantuvo contacto cercano con el afectado, asegurando además que “el presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud y su médico seguirá controlándolo de cerca”, dijo Stephanie Grisham, en una rueda de prensa reciente, donde Trump se negó a responder preguntas sobre su estado de salud y sobre si se había o no hecho la prueba del COVID-19. Grisham también añadió lo siguiente:

“El presidente no se ha hecho la prueba del COVID-19 porque no ha tenido contacto cercano prolongado con ningún paciente confirmado conocido con COVID-19, ni tiene ningún síntoma”.

Sin embargo, algunos líderes republicanos que también participaron en la CPAC están ahora en cuarentena, y se cree que entre ellos se encuentran algunos que estuvieron en contacto directo con Trump.

Entre los congresistas en cuarentena están Mark Meadows, nombrado el pasado viernes como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca; Doug Collins, que participó el viernes de un acto con Trump en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); y Matt Gaetz, que el pasado lunes voló junto al mandatario en el Air Force One. El senador republicano Ted Cruz es otro de los lideres ahora en cuarentena tras asistir a la conferencia conservadora.

De más está decir que los Estados Unidos es uno de los países con más casos de coronavirus: allí ya se han evidenciado 725 infectados y al menos 26 fallecidos.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?