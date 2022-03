Disney censura el “afecto gay” en sus producciones, dicen empleados de Pixar

Un grupo de empleados LGBTQIA+ de Pixar envió un comunicado esta semana a Variety en el que denuncian que los ejecutivos corporativos de Disney exigen recortes de “casi todos los momentos de afecto abiertamente gay” de las producciones del estudio de animación, independientemente de que haya protestas tanto de los equipos creativos como de la dirección ejecutiva de Pixar.

La afirmación forma parte de una reacción más amplia a un memorándum enviado el lunes por el director general de Disney, Bob Chapek, a todos los empleados de la empresa en relación con su respuesta a la legislación recientemente aprobada en Florida, conocida como el proyecto de ley No Digas Gay, y en el que Chapek afirmó que el “mayor impacto” que puede tener la compañía “en la creación de un mundo más inclusivo es a través del contenido inspirador que producimos”, y que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le había prometido que la ley no “impactaría” a las personas LGBTQI+.

Según la carta de Pixar, la afirmación del CEO de se contradice con la experiencia de los empleados que intentan crear contenidos con afecto entre personas del mismo sexo, que son constantemente rechazadas por Disney. “En Pixar hemos sido personalmente testigos de cómo hermosas historias, llenas de personajes diversos, han vuelto de las revisiones corporativas de Disney reducidas a migajas de lo que una vez fueron”, afirma la carta. “Incluso si la creación de contenido LGBTQIA+ fuera la respuesta para arreglar la legislación discriminatoria en el mundo, se nos prohíbe crearla”.

Hasta la fecha, Pixar solo ha incluido un minúsculo puñado de personajes LGBTQI+ en sus largometrajes, el más destacado en la película de fantasía de 2020, Onward, que presenta a una policía cíclope llamado Specter, al que pone voz Lena Waithe. La sexualidad del personaje sólo se reconoce en un pequeño momento, cuando Specter dice: “No es fácil ser una nueva madre; la hija de mi novia me tiene tirándome de los pelos”. Aún así, la película fue prohibida en Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudí debido a la escena, y en la versión estrenada en Rusia se cambió la palabra “novia” por “pareja”. Ese mismo año, Pixar estrenó un cortometraje, Out, en Disney Plus, sobre un hombre gay que lucha por salir del armario ante sus padres.

La denuncia de censura por parte de los empleados de Pixar es especialmente condenatoria para el ex CEO Robert Iger, que supervisó la compra de Pixar por parte de Disney en 2006 y acaba de salir de la compañía en diciembre de 2021. La carta de los empleados, que no está fechada, también exige a Disney que retire el apoyo financiero a todas las legislaturas que apoyaron el proyecto de ley No Digas Gay, y que “adopte una posición pública decisiva” contra la legislación y los proyectos de ley similares en otros lugares de Estados Unidos.

