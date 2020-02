Dimite Andrew Sabisky, el asesor de Boris Johnson defensor de la eugenesia

Andrew Sabisky, el asesor de Boris Johnson que enfrentó presión por parte del público británico y la política del Reino Unido tras hacerse públicos sus comentarios en donde expresaba que la comunidad negra tiene un coeficiente intelectual inferior, anunció su dimisión, y su renunció al equipo del premier.

La renuncia de Sabisky llega tras una fuerte campaña por parte de la oposición de Johnson, quienes aseguraban que en el gobierno que represente al publico británico no debería haber espacio para personas racistas.

Y si bien la dimisión de Sabisky satisface a muchos en el gobierno, muchos otros aún esperan que el mismo Primer Ministro se disculpe por haber contratado a este personaje, especialmente sabiendo que Johnson no se pronunció al saberse las declaraciones de Sabisky e incluso mandó a sus portavoces a hablar por él — como negándole importancia al asunto.

Andrew Sabisky may have resigned but we can now be sure that our Prime Minister was totally unable to condemn a racist eugenecist who was in favour of forced sterilisation and believed black people have inferior IQs. https://t.co/wwpcn7VyU8