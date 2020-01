Descubrieron en Estados Unidos el primer contagio del peligroso virus de neumonía originado en China

El misterioso virus de neumonía que ha generado una crisis de salud en Wuhan, China, ya llegó a los Estados Unidos, donde se evidenció el primer caso de esta peligrosa influenza.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país norteamericano, el paciente fue hospitalizado con neumonía la semana pasada, donde le diagnosticaron la peligrosa infección del coronavirus, la cual evolucionó rapidamente.

El diario estadounidense The New York Times identificó al paciente como un hombre de 30 años, residente del condado de Snohomish, Washington, quien experimentó síntomas después de regresar de un viaje a la región alrededor de Wuhan, China, donde comenzó el brote. Scott Lindquist, epidemiólogo del estado de Washington, confirmó que el paciente había sido infectado con el virus.

Already found in USA!

First China virus case confirmed in US as death toll mounts https://t.co/yOzKIqCZbS @SBSNews — Ladywhitepeace (@ladywhitepeace1) January 21, 2020

#SARS Coronavirus: First USA case reported as North Korea closes borders and goes into lockdown over deadly China virus and death toll from outbreak grows. Indication is for Global Pandemic March / April – severity unknown.

https://t.co/3I2C0SPofn — Bill (@PriorConstruct) January 21, 2020

Este misterioso virus que se evidenció por primera vez en una zona pesquera en China, se ha esparcido a otros países asiáticos, tales como Japón, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur, y es primera vez que rompe las barreras continentales.

Y aunque primeramente se creía que el virus se había iniciado debido al mercado de pescado de la zona de Wuhan — como había ocurrido otras veces — el 90% de los afectados manifestaron no haber visitado el señalado centro de acopio, el cual, además, se encontraba cerrado por modificaciones cuando inició la epidemia.

Directores de la Organización Mundial de la Salud se reunirán mañana para decidir si declarar el brote como una emergencia internacional de salud pública. Pero la información sobre el nuevo virus aún es escasa, y no está claro si o cuántos estadounidenses están en riesgo.

William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, manifestó que “todavía hay más preguntas para las que no sabemos las respuestas que las cosas que sí sabemos”.

“Por ejemplo, ¿cuál es la fuente? No lo sabemos exactamente. La ubicación probablemente era el mercado de animales vivos, pero no conocemos al animal en particular”.

Al rededor de 200 personas se han visto perjudicadas a causa de esta neumonía en China solamente. Otros países también están tomando previsiones para atacar el virus y prevenir una epidemia global.

USA has its 1st confirmed case of new virus that appeared in #Wuhan, China, last month, the @CDCgov announced Tuesday. The virus has already sickened hundreds & killed 6 people in Asia.



The male patient is in isolation in Everett, Washington. #2019nCoV https://t.co/7kC73T7iRj — 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) January 21, 2020

Entre las medidas preventivas de los países que podrían sufrir con esta epidemia, se encuentra realizar chequeos constantes de los vuelos provenientes de China y los países asiáticos afectados.

De hecho, desde el viernes, Estados Unidos estableció controles en tres de sus grandes aeropuertos; en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, y tienen previsto agregar a la lista los aeropuertos de Chicago y Atlanta.

