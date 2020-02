Dejar los antidepresivos podría causar síntomas de abstinencia difíciles, según estudio

Parece que más personas que nunca están tomando medicamentos antidepresivos para controlar sus síntomas de depresión, pero un nuevo estudio advierte sobre un efecto secundario que se pasa por alto en el uso de estos medicamentos a largo plazo: el síntoma de abstinencia.

Tres investigadores de Chicago de la Universidad de Midwestern estuvieron revisando seis décadas de datos, y encontraron evidencia persistente de que, cuando una persona deja de tomar abruptamente su medicación antidepresiva, puede experimentar síntomas como dolores de cabeza, insomnio, agitación, diarrea, ansiedad, fatiga y síntomas similares a los de la gripe.

La condición, conocida como síndrome de continuación de antidepresivos, hace que con el uso extendido, los antidepresivos se vuelvan difíciles de dejar porque pueden producir un estado de dependencia física, tal como explican los autores en The Journal of the American Osteopathic Association.

Muchas veces los médicos recetan en exceso los antidepresivos y no aconsejan a los pacientes sobre la mejor manera de dejarlos con el tiempo, lo que lleva a los pacientes a un estado de dependencia, dice la Dra. Mireille Rizkalla, autora principal del estudio.

“Muchas personas se sienten seguras en que su depresión o ansiedad es continuamente controlada por la medicación. Sin embargo, se trata de medicamentos que alteran la mente y nunca se pensó que fueran una solución permanente”.

Según datos de la OMS, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, de las cuales una buena cantidad (16,6% entre los 40 a los 59 años, 7,8% entre los 20 y 39 años, y 3,4% entre los 12 y los 19 años) usan algún tipo de medicamento antidepresivo, de acuerdo con la APA. Además, una cuarta parte de todos los usuarios de antidepresivos han estado en tratamiento por más de 10 años o más, lo que aumenta la posibilidad de tener el síndrome de abstinencia una vez que dejen la medicación, ya que su cuerpo está tan acostumbrado a esta que se hace aún más difícil que los pacientes dejen de tomarla justamente porque quieren evitar esos efectos secundarios.

Los autores del estudio también afirmaron que una de las razones por las que los pacientes se vuelven dependientes de la medicación antidepresiva es porque los médicos a menudo no les ofrecen planes para eventualmente dejar de tomar la medicación. “Creo que tenemos un verdadero problema con la gestión de la atención del paciente cuando se trata de recetar antidepresivos”, dijo Rizkalla.

Los investigadores ofrecieron recomendaciones sobre cómo los pacientes deberían, con la ayuda de sus médicos, disminuir su uso de antidepresivos para evitar la dependencia y los efectos secundarios relacionados con el síndrome de suspensión de antidepresivos. En el estudio, sugieren que las personas que toman antidepresivos tricíclicos disminuyan gradualmente su dosis a lo largo de tres meses, y que las personas que usan el ISRS paroxetina tomen 10 miligramos menos de su medicación cada cinco o siete días, por ejemplo.

De esta manera, se espera que menos personas dependan de su medicación a largo plazo y eviten los desagradables síntomas del síndrome de abstinencia.

