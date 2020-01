Deborah Dugan, ex CEO de los Grammys, denuncia cultura machista, racista y sexista en la Academia de Grabación

Deborah Dugan, ex presidente y directora de la Academia Nacional de las Artes de la Grabación, denunció que fue acosada sexualmente durante su mandato de cinco meses, y que fue brevemente suspendida por plantear preocupaciones sobre la mentalidad machista de la organización y la corrupción que envuelve al órgano artístico, al igual que criticar el encubrimiento violaciones sexuales que afectan a la Academia.

Dugan, quien fue removida de su trabajo pocos días antes de la ceremonia de los Premios Grammy, a realizarse este domingo 26 de enero, alegó además que existe una cultura de discriminación sexual y racial en la Academia de la Grabación.

The chief executive of the Recording Academy, Deborah Dugan, was removed less than 3 weeks after she filed a memo to its head of HR about concerns over voting irregularities and financial mismanagement https://t.co/E65mDK6oEw — The New York Times (@nytimes) January 17, 2020

Grammys CEO Deborah Dugan has sued the Recording Academy, accusing one member of sexual harassment and claiming “voting irregularities with respect to nominations for Grammy Awards” https://t.co/bCj6F4mJAp pic.twitter.com/9MLC5XDKzW — Rolling Stone (@RollingStone) January 21, 2020

Deborah Dugan’s Attorneys File Discrimination Lawsuit Against Recording Academy https://t.co/g5yiLpii2r — Variety (@Variety) January 21, 2020

Dugan aseveró que el personal de los Grammy regularmente enfrenta discriminación racial y de género. También afirma que la corrupción electoral y los conflictos de intereses favorecen a candidatos caucásicos y masculinos.

Por esta y otras razones, Dugan presentó una queja formal ante la oficina de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de Los Ángeles, la cual fue presentada por su abogado, Douglas Wigdor, en donde Dugan asegura que la junta de Grammys influye en los comités de revisión de nominación de categoría — que revisan las principales selecciones de nominación que han sido votadas por la Academia de 12,000 miembros — para impulsar las nominaciones de los artistas que desean realizar en la ceremonia, y con los que están interesados en tener relaciones sexuales.

“No es inusual que los artistas que tienen relaciones con los miembros de la Junta y que se ubicaron en la parte inferior de la lista inicial de 20 artistas terminen recibiendo nominaciones”, resalta la queja oficial, en donde también se puede apreciar la siguiente acusación:

“La junta tiene permitido simplemente agregar artistas para nominaciones que ni siquiera llegaron a la lista”.

La denuncia también revela que a la directora de información anterior, Megan Clarke, le dijeron que la despedirían si no renunciaba después de quejarse ante Recursos Humanos por haber sido acosada por un miembro de la junta, y que un empleado afrodescendiente del museo Grammy fue despedido después de que ella expresó su preocupación por diversidad dentro de la academia — otro trabajador afrodescendiente gay también fue acosado “hasta el punto de tener un colapso mental”, y sus colegas publicaron una foto adulterada de él con labios exagerados, haciéndolo parecer a un simio.

Former President of the Recording Academy Deborah Dugan claims she uncovered the fact that #GRAMMYs nominees tend to be influenced by business relations.



She also specifically mentions that a 2019 nominee in the “Song of the Year” category ranked 18/20 during final-round voting. pic.twitter.com/68BvX20mVG — The Pop Hub (@ThePopHub) January 21, 2020

Entre tanto, la Academía respondió con un comunicado que expresa lo siguiente:

“Es curioso que la señora Dugan nunca haya planteado estas graves acusaciones hasta una semana después de que una empleada denunciara legalmente que la señora Dugan había creado un ambiente tóxico e intolerable en el trabajo”.

La Academia también manifestó que, después de la denuncia de Dugan, iniciaron las averiguaciones pertinentes de inmediato.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?