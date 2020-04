David Lynch no tiene ningún interés en ver la versión de “Dune” de Denis Villeneuve

David Lynch es un hombre que no teme a decir lo que piensa, por lo que no resulta ninguna sorpresa saber que ha dicho públicamente que no tiene ningún interés en ver la versión de Dune de Denis Villeneuve que se estrenará a finales de este año.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Lynch comentó que no tiene intención alguna en ver la adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert realizada por Villeneuve, porque sencillamente su versión fue “una tragedia” para él.

“Fue un fracaso y yo no tuve el corte final de la película. He contado la historia millones de veces, no es la película que quise hacer. Me gusta algunas partes de ella, pero la verdad es que fue un rotundo fracaso para mi”.

La versión de Dune de 1984 dirigida por Lynch y protagonizada por Kyle MacLachlan como Paul Atreides, fue un fracaso de taquilla que solo logró recaudar 30.9 millones dólares de los 40 millones de dólares que costó su realización. El cineasta renunció a la película al estrenarse después de que las críticas criticaran el guión, la falta de fe en el material de origen, así como el ritmo, la dirección y el montaje. Lynch dijo que la presión de los productores y financistas limitó su control artístico.

Como lo mencionamos en una oportunidad, Dune no ha sido un proyecto sencillo para los realizadores. Múltiples intentos de adaptaciones se han dado a lo largo de los años, el primero fue en 1971 con Arthur P. Jacobs, Alejandro Jodorowsky y Ridley Scott, quienes fallaron en lograr que sus versiones llegarán a la pantalla grande.

Sin embargo, para Villeneuve tampoco fue una tarea sencilla la realización de su versión, empezando por el hecho de que tuvo que dividirla en dos partes luego de que considerara que la historia era demasiado compleja como para contarla en una sola película, así lo comentó en una entrevista para Vanity Fair.

“Es un libro que toca muchos temas como la política, la religión, la ecología, la espiritualidad, todo esto con muchos personajes. Creo que por ello es que resulta tan complicado. Honestamente es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida” .

Contrario a la actitud de Lynch, el protagonista de su versión, Kyle MacLachlan comentó en una entrevista a IMDB que está muy emocionado por ver el nuevo remake de la historia.

“Creo que Timothée hará un trabajo extraordinario y estoy muy emocionado por ver la visión de Denis en la película. Desde luego que David Lynch tiene una visión muy específica de las cosas, por ello es que esta será algo completamente distinto seguramente. ¿Por qué cada una no puede destacarse por sus propios méritos?”

La nueva versión de Dune protagonizada por Timothée Chalamet junto a un increíble elenco y dirigida por Denis Villeneuve llegará a las salas de cine (si todo sale bien en el planeta) el 18 de diciembre de este año.

