¿David Lynch estrenará una película sorpresa en Cannes?

Fanáticos de David Lynch, atención: parece que el largamente rumoreado proyecto del director es real, está hecho y probablemente se estrenará en el Festival de Cannes en mayo. El anuncio de la programación de Cannes es este jueves 14 de abril, y en un artículo de predicción de Cannes publicado esta semana en Variety, la revista hollywoodense se acerca más que nadie hasta ahora a confirmar que el proyecto existe.

“Lo más sorprendente es que, según dos fuentes bien informadas, habrá incluso un largometraje de David Lynch que ha estado completamente fuera del radar y que está protagonizado por Laura Dern — ya sea como un cameo o un papel secundario — junto con algunos otros habituales de Lynch”, escribió el medio. Se rumorea desde hace tiempo que se trata de algo llamado Wisteria, pero el título nunca se ha confirmado oficialmente y mucho menos se ha anunciado. De los otros “personajes habituales de Lynch” que se rumorean, el nombre de Naomi Watts lleva sonando más de un año.

En su reporte, Variety repite gran parte de esta información, que no deja de ser una sorpresa dado que Lynch sugirió que se había retirado de la realización de largometrajes en los últimos años. “El largometraje podría ser una película independiente que el realizador de Mulholland Drive rodó en secreto o un piloto ampliado de su próxima serie Wisteria, que se rumorea que estará protagonizada por habituales de Lynch, como Laura Dern y Naomi Watts“.

Los rumores de un nuevo proyecto de David Lynch comenzaron hace casi dos años, cuando Lynch fue visto en Netflix, presumiblemente para una reunión. Esto provocó un montón de conjeturas y rumores y durante meses lo que salió del otro lado fueron informes engañosos de que Lynch estaba haciendo una nueva serie para Netflix. Algunos incluso pensaron que se trataba de una cuarta temporada de Twin Peaks. Los informes posteriores sugirieron que Netflix ya no estaba en el panorama, y dada la norma actual de Cannes de no permitir películas de Netflix debido a que no proporcionan una ventana teatral en Francia antes de que pasen al streaming, es bastante obvio que el proyecto, no estará relacionado con el streamer.

En cualquier caso, parece bastante seguro que se anunciará algo de David Lynch esta semana para el primer anuncio importante de la programación de Cannes, además de la nueva película de David Cronenberg, protagonizada por Léa Seydoux, Kristen Stewart y Viggo Mortensen, así como Three Thousand Years of Longing, de George Miller, con Tilda Swinton e Idris Elba. Tocará esperar hasta el jueves a ver si realmente tendremos un nuevo filme de Lynch en camino.

