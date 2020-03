COVID & Chill: La playlist para que te desprendas y relajes con una mezcla de hip-hop, R&B y soul

Si vives en algún país en el que aún no hayan decretado cuarentena parcial o total, considérate afortunado, a pesar de que en este punto de la vida deberías estar resguardado en tu casa para evitar que el coronavirus o COVID-19 se siga propagando.

Es innegable que en las últimas semanas hemos estado sometidos a muchos niveles de estrés y presión por el cambio tan drástico que experimentó el mundo ante la pandemia, lo que nos llevó a una reorganización y adaptación a la nueva realidad que estamos enfrentando actualmente.

Por esta razón queremos brindarte todas las herramientas y recursos para que tu cuarentena sea la mejor de todas y que únicamente tengas que salir de tu casa para comprar comida o medicinas. En los últimos días hemos hecho varias selecciones de películas, series, animé y más para que disfrutes en estos tiempos de resguardo.

Pero hoy te ofrecemos una playlist de 32 temas para que disfrutes en tus momentos de tranquilidad y paz; te puedas desprender y no pensar en la cuarentena y te dejes llevar con las voces de Mac Miller, Bad Bunny, Gianluca, Canserbero, Metalingüística, C. Tangana, Malena Villa, Tyler The Creator y muchos artistas más al ritmo del hip-hop, del soul y del R&B, entre otros géneros.

Esta selección demuestra que a pesar de que estos artistas se mueven en las ligas del género urbano, (un género muy cuestionado por el mismo Tyler, the Creator), esto no les impide hacer temas que te inviten a relajarte, a detener el tiempo por un momento para sentarte a reflexionar sobre la vida, algo que probablemente todos estemos haciendo actualmente.

Acá te dejamos la playlist para que te entregues al COVID & Chill.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?