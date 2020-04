Coronavirus: Saqueos y disturbios se hacen evidentes en Colombia en plena cuarentena; Latinoamérica suma más de 100.000 casos

Más de 100.952 casos de COVID-19 se han evidenciado en América Latina desde el inicio de la pandemia que comenzó en Wuhan, China, a finales del año pasado. De estos, más de 4.924 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Brasil es la nación de Latinoamérica más perjudicada, pues allí se han contabilizado más de 38.654 contagios, lo que representa el 37% de los casos del sur del continente americano, además, también se han reportado 2.588 fallecidos en la nación carioca, que está en la posición numero 12 en la lista mundial de los países más afectados por la pandemia. No obstante, las cifras globales son aún más desalentadoras. De hecho, la pandemia ha contagiado ha 2.505.485 personas, mientras que otras 172.391 han perdido sus vidas. Y aunque se han recuperado 659.633 personas, aún existen 1.673.461 casos activos de COVID-19, y al menos 57.532 están en estado crítico: estas son las cifras que arroja la Organización Mundial de la Salud.

¿Quién va a pagar la cuenta?https://t.co/6WZPGXl0rB — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 21, 2020

En Chile, donde se han contabilizado hasta ahora 10.507 casos, también se han reportado 4.676 presuntos recuperados. Otras 139 personas han perdido la vida por el COVID-19, mientras que unas 5.692 personas están actualmente contagiadas, de las cuales, 377 están en estado critico. El Ejecutivo de la nación de 18.7 millones de habitantes (según el censo del 2019) también ha llevado a cabo 118.827 tests.

En el balneario de Zapallar, en #Chile 🇨🇱, han recurrido a drones de alta tecnología para entregar medicamentos, mascarillas y desinfectante para manos a los ancianos en áreas remotas, en medio de la pandemia del #coronavirus pic.twitter.com/gXNna7M3kq — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 21, 2020

El “peak” del #coronavirus no será en mayo: científicos lo ven posible en primavera 👉 https://t.co/HbRh34sg14 pic.twitter.com/0GH4lmeyQf — Publimetro (@PublimetroChile) April 21, 2020

En Colombia, donde se han reportado 3.977 casos (2.984 casos activos con 98 en estado critico) con 189 fallecidos y 804 recuperados, la tensión social incremente, especialmente luego de que el presidente Iván Duque anunciara que la cuarentena se extendería hasta el 11 de mayo y posiblemente más allá de esta fecha — de no verse los resultados esperados con el confinamiento social. Es precisamente esta cuarentena nacional la que pone en peligro el ingreso económico y alimenticio de muchos pobladores de Colombia, quienes se han valido de los saqueos para adquirir insumos y víveres. Estos hechos violentos, sin embargo, se han evidenciado en zonas rurales, y por ende, no han hecho eco en redes sociales o medios de comunicación. En donde se evidenciaron mayores protestas y saqueos fue en el municipio de Fundación, en el caribeño departamento del Magdalena, aunque en Medellín también se reportaron disturbios. Los intentos del Ejecutivo nacional de repartir alimentos a los sectores de la población más pobres y vulnerables, evidentemente, no han sido suficientes.

Y aunque el presidente Duque anunció que gradualmente estarán levantando la cuarentena para activar la economía, también resaltó que los vuelos nacionales e internacionales quedarán suspendidos hasta nuevo aviso y permanecerá restringida la salida de los adultos mayores. Adicionalmente, Duque instó a los habitantes de las grandes ciudades a optar por la bicicleta como medio de transporte, para evitar los autobuses y el transporte público, que son focos de contagio.

¿Cómo va a funcionar el país? Mientras dure Emergencia Sanitaria, hasta el 30 de mayo, no habrá vuelos internacionales ni nacionales, salvo carga y casos humanitarios. No se habilita transporte intermunicipal, y el masivo no puede superar 35% de capacidad. #PrevenciónyAcción 1/3 pic.twitter.com/h364Nxy8ms — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 21, 2020

Coronavirus: día a día de una enfermera en Urabá que no recibe salario hace cuatro meses -> https://t.co/tvJs6Xnnpo pic.twitter.com/ggQyRyKq4i — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 21, 2020

Un gran factor que evita que los contagios diarios en Colombia disminuyan es la imprudencia de los propios colombianos. Más recientemente, 41 personas fueron arrestadas por la Policía de Bogota por participar en una fiesta de varios días en la capital del país, incumpliendo con la cuarentena nacional. Los aprehendidos recibieron atención medica y fueron testeados antes de que trasladados a celdas y puestos a la orden de Ministerio Público. De acuerdo con medios locales, en el lugar hallaron marihuana, cocaína y botellas de licor.

En Argentina, donde se han registrado 3.031 casos con 147 fallecidos y 840 recuperados, se evidenciaron en las últimas 24 horas cinco nuevos decesos y 90 nuevos contagios — incluyendo 11 de las Islas Malvinas. Y pese a que esta nación fue una de las primeras en adoptar la cuarentena en América Latina, aun cuentan con 2.046 casos activos de COVID-19 con 123 de ellos en estado crítico. El Ministerio de Salud confirmó que tres de los fallecidos eran residentes de la provincia de Buenos Aires, el distrito más afectado del coronavirus. Se trata de una mujer de 53 años y dos hombres, de 64 y 84 años, respectivamente. En el resto del país, un hombre de 85 años y una mujer de 79 años también murieron a causa de la pandemia.

Coronavirus en Argentina: allanaron un country porque obligaban a los trabajadores a incumplir el aislamiento https://t.co/EanXyiJ2Do — Clarín (@clarincom) April 21, 2020

Se confirmó el primer caso de coronavirus en la Villa 31 de Retiro https://t.co/jCpUHzqJd8 — Clarín (@clarincom) April 21, 2020

Uno de los países de América Latina que parecía haber mantenido la pandemia bajo control es Venezuela, donde, según cifras oficiales, al menos el 90% de la población acató las ordenes de cuaretena social. No obstante, ayer lunes 20 de abril, se registraron 21 nuevos contagios, de los cuales, uno se reportó en el estado Miranda, mientras que 20 se registraron en el estado Nueva Esparta, para un total de 285 casos con 117 recuperados. Adicionalmente, se registró un nuevo fallecido. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno oficialista, declaró lo siguiente:

“Lamentamos informar que (el lunes) ha fallecido un hombre de 67 años que estaba en terapia intensiva desde el 4 de abril. Había iniciado sus síntomas el 13 de marzo, el 30 ingresó a una clínica privada, empeoró su condición y falleció”.

Los epicentros de contagio en Venezuela siguen siendo Miranda, con 79 casos y Nueva Esparta, donde asciende a 72 el numero de casos, luego de que un grupo de jóvenes deportistas — junto a sus entrenadores — de una academia de béisbol ignoraran el llamado a aislamiento social y continuaran entrenando — algunos de ellos incluso viajaron a la República Dominicana y al regresar, no guardaron cuarentena. El caso ha acaparado tanto a las redes sociales del país como los medios de comunicación, donde la polarización social se hace evidente, pues el gobierno de Nicolás Maduro otorga toda la responsabilidad al gobernador (opositor) del estado Alfredo Díaz por lo ocurrido en su entidad, mientras que Díaz asegura que los jóvenes beisbolistas son hijos de militares y otros simpatizantes del gobierno que sobornaron a varios funcionarios públicos para saltar las reglas de la cuarentena. Vale resaltar que el 22% de los casos (62) de COVID-19 en Venezuela se han reportado entre el domingo y el lunes.

El coronavirus sigue como caballo desbocado en República Dominicana… Y el gobierno sigue mintiendo y robando. pic.twitter.com/hYzA7VdTPZ — Claudio Caamaño Vélez (@ClaudioCaamano) April 21, 2020

Gráficos: El cuerpo humano tarda hasta 21 días en en inmunizarse por completo. Para entonces el invasor ya se ha replicado cientos de miles de veces. Una sola partícula viral de SARS-CoV-2 puede hacer hasta 100.000 copias de sí misma en apenas 24 horas https://t.co/mt2qYRL2Ls — EL PAÍS (@el_pais) April 21, 2020

Entre las naciones de Centroamérica y el Caribe, quizás ninguna isla haya sido tan afectada como la República Dominicana, donde, hasta ahora, se han reportado 5.044 casos con 245 fallecidos y apenas 463 recuperados — en las últimas 24 horas, se reportaron 80 casos con 10 muertes. La nación isleña que comparte frontera con Haití, cuenta con 4.336 casos activos de COVID-19, de los cuales, 126 están en estado crítico. Y pese a las alarmantes cifras, apenas se han realizando 16.973, en una nación de 10.6 millones de habitantes, según el censo del 2018. En Haití, sin embargo, se han registrado 57 casos con tres fallecidos y 54, según cifras oficiales, aunque los expertos aseguran que estas cifras no son exactas y que, debido a la falta de infraestructura, el gobierno de dicha nación no tiene capacidad para contabilizar todos los casos y dar cifras exactas. De hecho, hasta ahora, en Haití solamente se han llevado a cabo 618 tests, en una nación de 11.1 millones de habitantes, según el censo del 2018.

En México, en las últimas 24 horas, se reportaron 511 nuevos casos con 26 decesos, para un total de 8.772 contagios con 712 fallecidos. Y pese a que se han llevado a cabo 49.570 tests, aún existen 5.433 casos activos, de los cuales, 378 están en estado crítico.

Los pobladores y autoridades de este pueblo en #México instalaron varios filtros de revisión para evitar que personas con síntomas de #coronavirus entren a la localidad. https://t.co/K5sI3MnTQ7 — CNN en Español (@CNNEE) April 21, 2020

El Canciller @m_ebrard dio a conocer que más de 300 mexicanos han perdido la vida en #EstadosUnidos por complicaciones relacionadas con el #Covid19 o #Coronavirus. pic.twitter.com/kOiJ3hyluQ — Jorge Mascorro (@jorgemascorro) April 21, 2020

Actualización diaria de mexicanas y mexicanos registrados como varados en el exterior. Rebasamos los 10 mil retornos (10,139 connacionales de vuelta en casa 🇲🇽). Continúan 1,118 personas en lugares sin disponibilidad de vuelos comerciales. Seguimos trabajando 24/7. pic.twitter.com/aFnOhh5FVb — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) April 21, 2020

En el viejo continente, España incrementa nuevamente la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas, tras haber disfrutado de una tendencia a la caída en los últimos días. Entre ayer y hoy, se reportaron 430 decesos, con 3.968 nuevos contagios y aún quedan 100.382 casos activos, con 7.705 de estos en delicado estado de salud.

En el Reino Unido, la situación sigue empeorando. De hecho, desde el inicio de la pandemia, se han registrado un total de 124.743 casos y 16.509 decesos. El gobierno de esa unión aún se niega a revelar las verdaderas cifras de los recuperados, y otras estadísticas — como los fallecidos fuera de los hospitales —, lo cual es causa de disgusto entre la oposición y los parlamentarios. Sin embargo, las autoridades sanitarias del país aprobaron dos ensayos clínicos para utilizar sangre de pacientes recuperados del coronavirus como tratamiento contra el virus. De acuerdo con el diario británico The Guardian, el experimento que llevará a cabo el laboratorio Recovery trial — dirigido por Peter Horby, de la Universidad de Oxford — intentará determinar si el plasma en la sangre podría ayudar a los pacientes a recuperarse antes de ser ingresados a cuidados intensivos.

La Comunidad de Madrid no renueva a miles de enfermeras y enfermeros en plena crisis del coronavirus. Así lo denuncian desde el sindicato de enfermería (@Sindicato_SATSE), asegurando que solo se les contrata por quince días o un mes como máximo, al contrario que otras CC.AA. pic.twitter.com/Xdmv2DIgCN — Público (@publico_es) April 21, 2020

Italian police swarm around man sunbathing on deserted beach and fine him for breaking lockdown rules https://t.co/7Seotn1wwd — Daily Mail Online (@MailOnline) April 21, 2020

En Alemania, donde el gobierno asegura haber salido del grueso de la crisis sanitaria causada por la pandenia — y luego de haber anunciado que ayudarán a otros países de la UE, como España, Italia y Francia — se siguen tomando medidas para combatir el virus. La más reciente fue la cancelación de La Fiesta de la Cerveza de Múnich, mejor conocida como Oktoberfest, pautada para llevarse a cabo entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre. El festival internacional que atrae a miles de apasionados por la cerveza a esa región de la nación — aportando en gran manera a la económica del país — solo se ha cancelado cinco veces en sus 210 años de historia: por la plaga de cólera que azotó Europa en 1854 y 1873, las dos guerras mundiales y la fase hiperinflacionaria intermedia en 1923.

Coronavirus: la OMS desmintió la teoría conspirativa de que el patógeno se creó en un laboratorio https://t.co/ygjVrzhp8v — Clarín (@clarincom) April 21, 2020

Pese a que la tercera parte del mundo se mantiene bajo cuarentena, y aunque las naciones del mundo se preparan para levantar el aislamiento social poco a poco — para evitar un colapso económico global — los científicos aseguran que los casos de COVID-19 podrían extenderse por cuatro años más. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Harvard, los contagios por coronavirus podrán verse hasta 2024, especialmente en épocas de inviernos. El estudio también revela que los confinamientos y medidas como el distanciamiento social deben mantenerse hasta 2022.

What’s #COVID19‘s environmental impact🌎🌍🌏?



While lockdown has greatly improved air quality around the globe, the increase in unrecyclable waste is a cause for concern. https://t.co/TFGUbCJm57 #Coronavirus pic.twitter.com/zEdgVkiRRF — UNCTAD (@UNCTAD) April 20, 2020

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

En los Estados Unidos, donde se han reportado 794.330 casos con 42.634 fallecidos y 72.410 recuperados, el presidente Donald Trump, amenazó con “suspender la inmigración” para “proteger los empleos de los grandes ciudadanos americanos”. En un tweet compartido por Trump, el presidente norteamericano indicó lo siguiente:

“¡A la luz del ataque del Enemigo Invisible, al tiempo que para proteger los empleos de nuestros GRANDES Ciudadanos Americanos, voy a firmar una Orden Ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos!”

Singapur, una de las naciones modelos en la lucha contra el coronavirus, reportó, en las últimas 24 horas, reportó 1.426 y más de 3.000 en los últimos tres días, para un total de 9.125 casos con 11 muertes y 801 recuperados. Adicionalmente, y de acuerdo al Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2020 del Programa Mundial de Alimentos (WFP), países como Yemen, República Democrática del Congo, Afganistán y Venezuela, al igual que 265 millones de personas en todo el mundo podrían verse severamente afectadas por escasez de alimentos de continuar la pandemia global. Por ende, el director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom, pidió la “unidad entre los países” para combatir y coronavirus:

“Este virus es peligroso. Aprovecha las grietas entre nosotros. Porque nuestras diferencias pueden convertirse en grietas. Cojamos como ejemplo la ideología, que en algunos países suponen la diferencia entre las líneas políticas de los partidos. Por eso llamo a la unidad nacional. Porque independientemente de la ideología, sea de derechas, de izquierdas o de centro, hay que unirse para enfrentarse al virus y salvar a la gente real. Si no lo conseguimos, este virus estará más tiempo con nosotros y matará a más gente y perderemos más vidas preciadas”.

Adhanom también reveló que “estudios recientes sugieren que sólo un pequeño porcentaje ha sido contagiado de coronavirus, incluso en las zonas más afectadas” y que el virus tiene todo el potencial de convertir en un problema global aún más grande.

